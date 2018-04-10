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4種樹列行道樹黑名單 桃園不再種

2018-04-10 23:39聯合報 記者張裕珍／桃園報導

桃園巨蛋前的三民路上栽種多棵木棉花，景色雖美，但落花容易造成行車安全，市府表示未...
桃園巨蛋前的三民路上栽種多棵木棉花，景色雖美，但落花容易造成行車安全，市府表示未來不會刻意栽種。 記者張裕珍／攝影
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行道樹能為城市添綠意，但桃市府發現，部分樹種如榕樹、印度橡膠樹、菩提樹及黑板樹等，根系易破壞周邊人行道設施或是花期散發刺鼻氣味，後續養護很傷腦筋，納入行道樹黑名單，未來將不再栽種。

桃園市政府養護工程處去年曾清查全市「不受歡迎」行道樹樹種分布位置與數量，列出木棉、黑板樹、榕樹、肯氏蒲桃及大王椰子5種、共3603棵，多種在人行道、中央分隔島等處。

養工處公園綠地科指出，此類樹種逐年生長，對民眾及環境影響也逐漸增加，包含造成環境髒亂、破壞鋪面等，市府都分別祭出一套管理維護流程，避免以砍伐或移除方式解決。

公園綠地科長陳怡靜說，行道樹栽種之後，後續管理維護相當重要，考量部分樹種造成民眾外出與公部門養護困擾，養工處也訂出「避免種植行道樹」名單，未來將不再種植榕樹、印度橡膠樹、菩提樹及黑板樹。

公園綠地科指出，榕樹與菩提樹皆為淺根性樹種，易造成人行道、排水溝損壞，菩提樹因生長快速若遇風災容易倒伏，更可能有衍生公安危險，印度橡膠樹因氣根、地面根生長發達，也容易破壞鋪面與行道樹。

黑板樹因材質較脆弱，遇颱風時易折斷，淺根、生長快速，會破壞人行道鋪面，花期還散發刺鼻氣味、種子毛絮飄散問題，影響用路安全與居住環境品質，也列為「拒絕往來戶。」

陳怡靜說，依桃園市行道樹管理維護自治條例規定，行道樹宜選擇生長旺盛、樹型優美、抗汙染且適合桃園市環境氣候生長樹種，以上四種恐有公安疑慮樹種將不再栽種，木棉則因樹形筆直、漂亮，未排除在外，但也不會刻意栽種。

行道樹黑板樹木棉樹黑名單

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