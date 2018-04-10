木棉花恐釀意外 桃園、竹市、台中摘果除害

桃園巨蛋前的三民路上栽種多棵木棉花，景色雖美，但落果容易造成行車安全。 記者張裕珍／攝影 分享 facebook

木棉花正逢花季，鮮紅花景雖美，但花苞掉落易生行車意外，果實熟成也易因棉絮造成行人過敏，桃園市、新竹市及台中市政府都注意到民怨，紛紛表示將於開花期加強清掃、結果期前先行打果，因今年春天早來，預計過幾天就要大量摘除。

木棉入春後盛開，但也有落花、棉絮飛散等困擾，黑板樹開花氣味如塑膠味，福木結果期，果實也有瓦斯氣味等，桃園市議員黃婉如說，此類樹木作為行道樹「不受歡迎」，去年就已質詢要求相關單位重視管理養護，維護民眾權益。

近期逢木棉開花期，桃園市桃園區大興西路、三民路、春日路、中壢區中大路、平鎮區平東路等人行道都種有木棉，市議員楊朝偉發現木棉花瓣為肉質，落花易造成車道髒亂，騎士經過容易打滑生險，建議未來新植行道樹應避免此類樹種。台中市東勢、石岡、豐原及海線地區也有大量種植，也有類似情況。

養工處公園綠地科長陳怡靜說，去年底完成影響環境行道樹種類調查，總計木棉、黑板樹、榕樹、肯氏蒲桃及大王椰子共5種，全桃園共有3603棵，其中木棉有1477棵，從桃園、中壢、平鎮、龍潭、楊梅等地人行道都有種。

陳怡靜說，基於保護樹木立場，另覓地移植也有一定難度，養工處已訂出一套管理維護方式，如木棉花期3、4月間花瓣落地，環保局已加強清掃，避免騎士打滑。

木棉結果期為5、6月，果實裂開棉絮隨風飄散，易引起民眾過敏、阻擋行車視線，養工處將再提醒各公所，在果實成熟前打果，以市區道路為主。

新竹市府城市行銷處長顏章聖說，為避免棉絮亂飛，竹市近年都趕在果實爆裂前，雇工上樹摘果，落花也會儘快清除，預計過幾天就要摘果。

台中市建設局長黃玉霖表示，木棉花落果影響行車或路人安全，在花季末期會打掉花苞，集中處理。如果沒有疑慮就發布花訊，吸引遊客觀賞。

彰化縣政府農業處副處長郭至善說，彰化縣東螺溪側水防道路，有約2公里長木棉樹段，每年木棉花盛開已吸引很多民眾已是重要景點，為保障安全，農業處會請當地社區設置告示牌，提醒注意。