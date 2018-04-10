大樂透第107033期 頭獎槓龜

2018-04-10 22:22 中央社 台北10日電



大樂透第107033期今天開獎。中獎號碼為32、41、34、7、47、27，特別號9；派彩結果，頭獎、貳獎都槓龜。

參獎有42注中獎，各得獎金5萬2502元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。