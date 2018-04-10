太離譜！釐清管有無兼職 諮詢委員建議派人到大陸查

2018-04-10 21:54 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



管中閔有無兼職要到大陸查？台大今年元月五日選出新校長管中閔，卻因獨董、赴陸兼職等爭議，聘任案卡在教育部逾三個月。教育部今天特別召開跨部會諮詢會議，釐清相關爭議，但開了3小時，卻傳出對於是否派人到大陸調查等意見紛歧，最後各方沒共識而散場。

釐清管案的跨部會諮詢專案小組今天下午3點半首度開會，邀法務部、陸委會、人事總處、內政部等單位代表及學者等諮詢委員與會，聆聽管曾任職的台大、中研院、國發會、經建會等單位提供的資訊，並釐清管是否違法赴陸兼職，但過程中，諮詢委員及任職單位代表對調查方式意見分歧。

一位不願具名的與會人士透露，對於管中閔是否赴陸兼職，有諮詢委員提議「乾脆派人到大陸查」；但有人反駁「此作法恐怕曠日廢時」；也有人建議問管中閔回應，讓調查更完整。最後決定由各方帶回評估及考量，下次開會再議。據了解，教育部長潘文忠主持會議時，大多僅聆聽委員意見，沒提出個人看法。

初次開會就沒共識，是否趕得及在四月中旬產生諮詢結果？教育部人事處長陳焜元表示這個目標不變，已請各機關盡快處理。問及諮詢結果確定後，教育部何時聘任？他強調只是行政幕僚，「長官要求何時完成什麼任務，只能配合辦理」、「這不是我能回答的」。

陳焜元表示，教育部應該還會再開一次諮詢會，但不確定是哪天，希望四月中旬就有諮詢結果。至於管中閔人事案到底何時才會敲定，他沒給時間表。教育部恐怕不只「百日卡管」，可能還會拖到四月下旬或更久。