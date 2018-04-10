一個號碼也沒中？ 「雙贏彩」可得頭彩1500萬

2018-04-10 23:20 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ／台北報導



台灣彩券總經理蔡國基（中）表示，「雙贏彩」可挑十二個號碼，全中或全沒中都可得頭獎。 記者林俊良／攝影 分享 facebook

買彩券總是摃龜、一個號碼也沒中嗎？台灣彩券暌違三年推出電腦型彩券新遊戲「雙贏彩」，將在廿三日正式開賣。「雙贏彩」採顛覆性全新玩法，從一至廿四中任選十二個號碼，全中或全沒中，都可中得頭彩一千五百萬元。

台灣彩券總經理蔡國基表示，新遊戲「雙贏彩」每注售價五○元，每周一到周六天天開獎，對獎方式為公益彩券史上首創，全部都沒有對中也可得頭獎，顛覆以往民眾對彩券頭獎的認知，讓民眾體驗全新的中獎樂趣。

蔡國基預估「雙贏彩」將吸引一些不常買彩券、覺得買彩券超級背、老不會中、甚至尚未進入彩券市場的全新族群及年輕族群青睞，有助提升經銷商業績，創造更多公益彩券盈餘收入，預估可挹注今年業績五○億元。

台彩表示，「雙贏彩」整體中獎率為廿六分之一，每期頭獎總獎金上限四千五百萬元，中獎注數超過三注則平分獎金。還有貳獎、參獎及肆獎，獎金採固定制，中獎方式跟頭獎相同，也都有兩種。例如，對中十一個號碼或對中一個號碼，都是中貳獎，獎金十萬元；對中十個號碼或二個號碼，則有五百元獎金。

蔡國基昨天也發出「尋人啟事」，今年二月二日大樂透在台東金錢袋彩券行開出頭彩一點○二億元，由一人獨得，但中獎人至今仍未領獎，若在五月二日前未出現，獎金將會充公。呼籲過年前曾去台東旅遊或是台東地區的鄉親，趕緊找一找是不是自己就是大樂透億萬富翁幸運兒。