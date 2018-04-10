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牙齒斷裂、脫落 該怎麼急救？

2018-04-10 23:57聯合報 歐陽黎薇／林口長庚醫院兒童牙科醫師

因外傷導致牙齒脫落（上圖），可先以臨時假牙恢復美觀（下圖），等待後續治療。 圖／...
因外傷導致牙齒脫落（上圖），可先以臨時假牙恢復美觀（下圖），等待後續治療。 圖／歐陽黎薇醫師提供
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小瑋趁下課時間，在學校走廊上和同學玩遊戲，奔跑嬉鬧間，不小心被同學推了一把，撞到教室外牆；糟糕！牙齒掉了！同學們嚇得不知所措，只好趕快帶著小瑋到保健室找護士阿姨。

世豪春假期間，泡在球場上和死黨一起打籃球。這天鬥牛賽打得如火如荼，搶籃板球時不慎被對手的手肘打到臉部，一陣眩暈後，發現嘴巴流血了；仔細一看，上排門牙居然有二顆斷了一半。慘了！

牙齒外傷是各種運動傷害或意外傷害中常見的種類。發生牙齒外傷時，常伴隨著口腔出血，因此傷者很容易驚慌；幸而台灣牙科診所及醫院較密集，建議傷者先簡單以紗布按壓傷口止血，並前往診所接受診療。

脫落…快泡冰牛奶或食鹽水

一般牙齒受到外力撞擊，除了斷裂之外，也可能牙齒並未斷裂，但整顆搖動、位移、甚至從口腔中脫落。其中最需要趕在黃金時間內緊急處理的，當屬牙齒脫落。牙齒從齒槽骨中脫落後，其實可以請牙科醫師協助再植回，所以傷者或親友需從意外現場先找到牙齒，並將牙齒泡在冰牛奶中。

根據國外研究指出，牙齒脫落後，浸泡在冰牛奶，並在一小時內植回齒槽骨中，則牙根表面的牙周韌帶組織有機會維持活性。

如果牙齒被儲存在乾燥環境，例如用衛生紙包住，或很久之後才植回齒槽骨，那麼牙根日後遭到吸收而逐漸消失的機會大增。

如果現場找不到冰牛奶，浸泡在生理食鹽水中也是一個選擇。牙齒植回或牙醫師將撞歪的牙齒推回原位後，會以軟鋼線將牙齒固定二至四周，以利牙周韌帶重新生長，慢慢地牙齒就不再搖晃了。如果第一時間受到妥善的照顧，很多被撞掉或者撞歪的牙齒，後來都可以恢復原先的位置和功能。

斷裂…撿起斷片有機會補救

牙齒斷裂，可前往附近的牙科診所檢查，看看牙神經是否外露。如果牙神經沒有露出來，可以請牙醫師將牙齒暫時填補；若是牙神經已經外露，則須接受不同程度的根管治療。如果牙齒的斷片有撿起來，某些狀況下還可以將斷片接回原來的牙齒上。

除了牙齒之外，同時也要檢查口腔內其他軟組織，如嘴唇、牙齦、舌頭有無裂傷需要縫合；較複雜的口腔外傷，牙醫師也會照X光，檢查是否有顎骨或其他骨骼斷裂情形。

乳牙掉了 不建議植回

至於兒童的牙齒斷裂、位移、脫落等狀況，由於兒童的牙根可能尚未生長完畢，位置也還未長到定位，處理牙齒外傷時的準則就和成人有差別。急診常遇到心急如焚的家長，帶著孩子脫落的乳牙要求植回，但因乳牙重新植回的預後不好，且容易影響恆齒的發育，故一般不建議植回。若有疑惑，可以尋求兒童牙科醫師協助。

假牙或植牙 是最後防線

雖然牙齒是硬組織，且斷裂後無法自行癒合；幸而醫療技術發達，斷裂的牙齒經過一段時間的治療及觀察後，多半可以做假牙恢復原來的外形和功能。即使是牙齒整顆脫落未植回，也可以利用人工植牙技術，植入新的人工牙根，再裝上假牙，一樣可以重建良好的咀嚼功能和美觀，恢復自信心。

牙齒醫師牙醫

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