台灣進入高齡社會 學者：配套政策早就該規畫了

2018-04-10 20:59 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



台北榮總高齡醫學中心主任陳亮恭表示，人口老化的趨勢是在是廿年前就可以預期，而不是現在這個時間點才發生的，但目前我國的相關醫療、社福配套措施，並未隨著人口老化而到位，而是否有相應的配套，則是社會是否能永續發展的關鍵。

陳亮恭表示，過去健保是以醫療照護為主體，也確實讓人民的滿意度很高，隨著人口老化，這幾年健保也調整了一些政策，例如整合門診等服務，讓高齡長者可以擁有較全面的照顧；反觀長照制度到目前為止政策卻不夠到位，除了財務問題還沒解決之外，照服員人力不夠、服務量能不足等問題，使得民眾想使用長照服務卻申請不到，從外籍看護人口屢創新高即可得知，民眾的照護需求非常大，但政府的卻無法提供相應服務。

台灣大學公共衛生學系教授江東亮也表示，人口推計是可以預期的，聯合國都已經幫台灣推計到2100年的人口趨勢，但我國目前只推計到2061年，相關的人口政策與配套必須提早規劃，也必須預期到未來人口年齡變化有可能預期到的問題，不能等到時間點到了，才跟民眾說「現在進入高齡社會」，但相關政策卻仍讓民眾一頭霧水，摸不著頭緒。

江東亮舉例，台灣過去廣設大學，現在已嚐到大學生不足的苦果，卻仍無解決方案，而大學入學新生會從2015年不足，是在2000年就已預期到了，但政府一直沒有相關作為，而老齡人口政策也是一樣，不能等到時機點到了才要想方案，而是必須撇開政治因素，提早應對。