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篩檢極早期失智 AD8量表你填對了嗎？

2018-04-10 23:57聯合報 記者羅真／台北報導

六十五歲以下確診失智症，明顯較老人失智更嚴重。圖中人物非當事人。 記者林伯東／攝...
六十五歲以下確診失智症，明顯較老人失智更嚴重。圖中人物非當事人。 記者林伯東／攝影
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AD8量表是簡易的早期失智評估工具，在家就能自己做，但題目簡單，不少人自覺「我的記憶好像真的有點差」、「最近判斷力不太理想」就對號入座，篩檢結果偽陽性高。醫師表示，AD8量表較適當的使用方式是：由家屬替長輩填答，半年後再重新評估一次。

台北市認知功能促進會理事長、亞東醫院一般神經科主任甄瑞興說，AD8量表是由華盛頓大學研發出來的早期失智評估工具，由於8道題目簡單，自行填答的偽陽性高，但這是目前少數篩檢工具中相對適用者。建議由家屬、親朋好友等「第三者」觀察當事人、替當事人填答，半年後再重新評估一次，若總分皆在2分以上，表示當事人可能具認知功能障礙，此時須就醫接受正式診斷。

甄瑞興說，認知功能出現障礙，未必是退化性失智症造成，也有可能肇因於血管性失智、腦瘤、水腦症、代謝功能異常、維他命B12缺乏、甚至只是因為過度憂鬱，及早確認，有的情況能夠對症下藥，恢復正常生活。

他進一步說明，退化性失智症不可逆，至今沒有治療藥物，但透過交友、上課、運動可延緩病程；血管性失智症者，若控制三高、避免中風復發，可預防認知功能再下降；水腦症患者盡早確診、進行引流手術，代謝功能異常、維他命B12缺乏等患者盡快接受適當治療，就有機會及早恢復認知功能。

失智症患者維他命

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