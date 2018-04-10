中年防失智 運動要量身訂做

2018-04-10 23:57 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ／台北報導



研究證實，延緩及預防失智從中年開始。 圖╱本報資料照片 分享 facebook

高齡社會失智人口攀升，國外研究證實，運動是失智症最佳的非藥物治療處方，延緩及預防失智從「中年」40、50歲開始，從事增強心肺功能的運動，讓腦部海馬迴體增大、空間記憶增加。

據統計，全台失智人口逾26萬，亞東醫院神經醫學部一般神經科主任、北市認知功能促進協會理事長甄瑞興認為，當前的失智症政策皆屬發現後照護，缺乏延緩及預防，協會引進「澳洲運動生理學概念」，針對健康人、長者或失智長輩的個人生活習慣、興趣、身心狀況及體能限度設計個人化運動處方箋，延緩認知功能障礙。

美國梅約醫學中心2011年研究發現，將老人分2組，一組每日定時定量運動動腦，另一組維持平日生活，如在家看電視、一般活動等，實驗後發現，每日運動及動腦的長者，相較於另組維持原本生活習慣者，不但海馬迴體未萎縮，甚至增生增厚，改善及延緩退化。

甄瑞興說，研究發現，進行一年有氧運動後，能促進腦神經可塑性，改善腦部學習成果，並減少腦部年齡灰質體積的衰減，降低被認為是阿茲海默症主因的腦部β澱粉樣蛋白產生。

以往年長者雖運動，但並未針對個人體能、病史等量身訂做，運動生理學概念則是納入個人興趣、體能限度和病情等設計運動處方，如喜愛做飯的人能維持烹飪習慣，達到多用腦，同時視個人情況不同，考量氣喘、心臟疾病等搭配程度不等的有氧運動，達到生理變化。

甄瑞興表示，運動生理處方運用在失智患者上，特別鼓勵他們利用剩餘能力從事運動及感興趣的事物，循序漸進，避免長者生病後，陷入機構或安養中心的「倉儲化」照護。運動生理處方箋的執行，目前已在北市認知功能促進協會設立的敬智學苑開辦。

為提升民眾對失智症的重視，甄瑞興說，有些國家已陸續提倡將失智症正名為「認知功能障礙」，避免陷入標籤化，及早預防。