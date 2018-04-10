雲林善心男刮中2000萬刮刮樂 要帶父母出遊

2018-04-10 20:49 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



刮刮樂「2,000萬開運發財金」第二個頭獎2000萬元開出，台彩表示，幸運得主是一位經常買彩券，且住在雲林的中年男子，他是在雲林北港文化路的「金多元投注站」買了面額2,000元的「2,000萬開運發財金」，回家一刮竟然刮中頭獎2000萬，當場就跟老婆小孩開心得跳起來。

台彩表示，中獎人覺得自己會中獎，應該是因為自己平常多做好事有福報，而且堅信有買就有機會中獎。他跟老婆商量好，這筆錢要拿來當買車跟買房子的基金，並打算帶著父母一起出遊。