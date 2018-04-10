台灣正式邁入高齡社會 專家提出五大衝擊
內政部宣布，台灣65歲以上老年人口占總人口比率，已於3月底突破14%，正式進入「高齡社會」。台灣大學社會科學院教授、人口學專家薛承泰認為，未來七年之內，台灣將面臨教育少子化、年金改革、長照、貧富不均與勞動力五大難題，衝擊台灣社會。
薛承泰說，以台灣當前老年人口占總人口比率達14.05%，比起歐美平均18%、日本去年已達28%來說，比率並不高。但台灣正值45至65歲的戰後嬰兒潮世代占率高，他們將陸續成為老人，在未來20年至30年間，台灣的高齡化速度將比其他國家更快，高齡浪潮難以抵擋。
在2025年之前，薛承泰推估，人口結構動盪將帶來五大衝擊，包含教育少子化、年金改革、長照、貧富不均與勞動力不足難題。他舉例，政府推動長照服務，參考他國執行經驗與成效之外，更需正視戰後嬰兒潮世代老化浪潮、平均餘命延長等，針對本國人口結構特殊性進行政策規畫與調整，按部就班執行才能永續。
他指出，發揮戰後嬰兒潮世代家庭的剩餘價值，政府應提出誘因，鼓勵戰後嬰兒潮世代照顧父母能「減稅」，同時能從中領悟老化可能面臨的困難，學會預防機制；政府也應提供無障礙設施改造及指導照顧技能服務，讓戰後嬰兒潮世代提升自我照顧及保健的能力，減少日後需要長照需求。
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