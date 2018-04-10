高雄印尼籍移工返鄉染德國麻疹 成今年境外移入首例

2018-04-10 19:55 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



近來台灣出現多起境外移入麻疹個案，光高雄市列管的接觸者一度多達500人，衛生局10日又發布全台首例境外移入德國麻疹個案，為印尼籍38歲男性移工，3月25日由印尼返台、4月1日發病、6日才經診所就醫通報並轉到醫院隔離治療，9日經疾管署確診為德國麻疹個案。衛生局清查個案接觸者62人，並未出現疑似症狀。

高市衛生局調查，該名感染移工返台後一周，出現發燒、咳嗽及出疹症狀，在高傳染期間主要往返工作地及宿舍，目前仍在醫院負壓隔離病房治療中；清查其女友、室友、同事、雜貨店店員及醫護人員、病患等62名接觸者，沒有孕婦，也無人出現疑似症狀，將持續追蹤觀察至27日。

衛生局說，德國麻疹傳染途徑為飛沫傳染，一般人感染後會出現發燒及紅色斑丘疹，症狀較輕微，孕婦感染則可能流產或死產，產下的胎兒可能有耳聾、白內障、小腦症、智能不足及心臟病等缺陷，甚至死亡。國內2015至2017年共有14例德國麻疹病例，5例為國內感染、9例境外移入，感染國家以中國大陸（4例）最多。