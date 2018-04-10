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李石增「被辭職」告長庚討薪資 長庚醫院回應了

2018-04-10 19:43聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

長庚醫院去年爆發急診醫師集體離職事件，院內制度瑕疵，被長庚醫院決策委員會前主委李石增指控「被辭職」，雙方交鋒延燒至法庭，李向台北地院提出確認僱傭關係存在之訴，要求長庚給付數百萬元薪資，今天首度開庭。

長庚醫院今晚發聲明稿指出，李石增醫師去年7月3日已申請離職，不知為何事後不願離職，還宣稱其助理辦理離職不具效力。該院相信法院會釐清事實，做出判斷。

●長庚醫院聲明稿

本院前神經外科李石增醫師擔任本院決策委員會主任委員職務期間，因急診事件而於106年6月30日經免除其主任委員行政職務，惟李醫師於106年7月3日委請助理辦理離職手續終止雙方醫師聘任關係，詎李醫師不知何故事後不願離職，竟宣稱其委請助理辦理離職不具效力，並委任律師向桃園地方法院聲請定暫時狀態處分，請求「回復工作」及「按月給付其復職前之薪資」；經法院審查相關證據後認定李醫師主張非事實且無理由，裁定駁回李醫師全部聲請，李醫師再向台灣高等法院提抗告，亦遭該院106年11月23日裁定駁回，並已終局確定。

後李醫師復委任律師以相同主張及事證向台北地方法院提起民事確認僱傭關係存在訴訟並請求本院給付薪資，現由該院審理中，本院確信李醫師已於106年7月3日申請離職，相信法院會釐清事實，做出正確判斷。

前長庚決策委員會主任委員李石增表示自己非自動請辭。 聯合報系資料照
前長庚決策委員會主任委員李石增表示自己非自動請辭。 聯合報系資料照
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醫師離職長庚

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