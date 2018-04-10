臭氧濃度升高 北部空氣品質連3天不理想

2018-04-10 21:04 中央社 台北10日電



根據環保署空氣品質監測網顯示，今天傍晚北部地區有5個空氣品質測站達到紅色等級，環保署指出，北部空氣品質從11日起接連3天因臭氧濃度升高而不理想。

環保署指出，台灣將進入因臭氧濃度升高而破壞空氣品質的季節，今天因為天氣晴朗，午後臭氧濃度上升，全台有多個測站傍晚時空氣品質指標（AQI）達到對敏感族群不健康的橘色等級，北部更有5個測站已經達到對所有族群不健康的紅色等級。

環保署環境監測及資訊處處長張順欽告訴中央社記者，臭氧是衍生性污染物，主要污然來源是人為排放的揮發性有機物質，跟氮氧化物在太陽光照射下所產生的，根據過去分析資料，只要當日最高溫大於攝氏25度，就有助於臭氧生成甚至超過標準。

張順欽指出，許多人都會探討各個污染物在多少限值下，不會對人體造成傷害，但臭氧沒有限值，當臭氧濃度高時會影響人體肺功能，也會造成眼睛酸澀，雖然空氣中有氮氧化物可以破壞臭氧，但因近年來大量削減氮氧化物，所以導致臭氧被破壞速度降低、影響時間拉長。

張順欽表示，太陽光只是提供臭氧產生的動力，這幾天天氣剛好又悶又熱，有助於臭氧累積、提高濃度，預估空氣品質連3天都可能因臭氧而受影響，「台灣將進入臭氧季節」。

根據環保署空氣品質預報，11日台灣主要以南風為主，西半部地區風速較弱擴散條件不佳，加上天氣晴朗、紫外線強，午後臭氧濃度上升，北部地區空氣品質恐達紅色等級，竹苗、中部及雲嘉南為橘色等級；12及13日北部、竹苗、中部以及雲嘉南也都將達橘色等級。