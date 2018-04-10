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健保改定率制？ 傳遭賴神打臉

2018-04-10 19:34聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

上周醫師公會全聯會理事會通過提案修健保法，將健保費部分負擔由現行定額改為定率制，當時健保署發言人對媒體表示「樂觀其成」，引發外界質疑失言。據傳此事更驚動行政院長賴清德，賴揆認為此時不宜貿然將部份負擔改採定率收取。不過健保署及醫師公會昨也雙雙否認，指「沒聽過賴揆講這種話」。最初提案的醫師公會全聯會更強調，此事僅為全聯會理事會決議，尚未形成修法草案，也根本沒有修法時間表。

中華民國醫師公會全聯會建議健健保部分負擔制度，從「定額」改成「定率」制，但可能造成未經基層轉診而自行至醫院就醫的民眾負擔增加。健保署副署長兼發言人蔡淑鈴日前對媒體表示「樂觀其成」，此話一出遭到衛福部、健保署高層雙雙否決，健保署長李伯璋甚至公開對媒體表示，「樂觀其成」不是他本人的態度，還再三反問媒體「她真的有說過這句話嗎」，並強調「樂觀其成」這句話會給健保署帶來很大困擾。

根據健保法第43條規定，部分負擔定率是醫學中心5成、區域醫院4成、地區醫院3成，但同一條法規中亦明文規定，主管機關於必要時能依定額方式收取，因此目前採定額制亦屬依法行政。而健保部分負擔是否要採定率收取，衛福部長陳時中在立法院上會期接受立委質詢時即表示，「採定率的前提就是部長一定會下台，因為它是非常困難的一件事情」。

據了解，蔡對媒體公開表示「樂觀其成」，確實讓衛福部相當困擾，甚至有官員私下議論「這是要讓部長下台的意思嗎？」失言風波隔日一早，健保署即傳簡訊給所有媒體表示將換發言人，並強調是「例行輪值」而非蔡失言而遭撤換。昨傳「失言」這把火也延燒到行政院，賴揆拍板指示此時不宜貿然調整為定率制。

「我前天跟賴院長開了很久的會，沒聽到他講這些話」，醫師公會全聯會理事長、立委邱泰源表示，該案僅為全聯會理事會內部通過的建議，尚未形成修法草案，至於媒體所指「盼能在本會期盡速通過」也非事實，由於改成定率制茲事體大，還需多方溝通，「目前沒有修法時間表」。

李伯璋也強調，行政院對此事並無任何指示，不知消息從何而來，而要穩固健保最重要的還是要落實分級醫療、穩固財源，才是全民之福。

針對醫界提案健保部分負擔改採定率制，健保署副署長蔡淑鈴對媒體表示「樂觀其成」，遭...
針對醫界提案健保部分負擔改採定率制，健保署副署長蔡淑鈴對媒體表示「樂觀其成」，遭質疑失言，也引發高層不滿。圖／報系資料照片
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健保醫師衛福部

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