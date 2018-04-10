不在辦公桌也要CALL到你！M＋推「行動分機」
上班族外務多或是本身就是外勤人員，以後也很難用接不到辦公桌分機電話當藉口，台灣大哥大旗下的即時通訊軟體M＋ messenger推出創新服務「M＋行動分機」，結合企業即時通訊軟體與傳統桌機功能，員工手機就是分機，即使不在座位上，分機也會自動轉接到手機上的M＋語音來電。
台灣大哥大表示，透過「M＋行動分機」，企業主和員工可省下近2成的通訊費，還能省去實體桌機採購費用和維護人力。員工撥打公務電話時，利用M+「企業通訊錄」就能快速搜尋同仁聯絡資訊，用M＋撥打市話可由公司總機撥出，也就是撥打外線一律由公司買單，採網路流量而非語音費率計費，受話方來電顯示自動設為公司號碼，除了節省電話費，也不必擔心個人手機號碼外流；在海外出差時，只要身處網路環境下均可通話，透過「M＋行動分機」撥打、接電話時個人免付語音漫遊費用，但仍須支付國際數據漫遊費，目前測試包括兩岸三地等全球皆可使用。
「M＋行動分機」讓跑外勤的業務員、快遞、房仲人員可享有公司分機電話隨身帶著走的便利性、打外線電話由公司付帳的兩大優勢，目前已鎖定金融保險、零售流通、物流配送、不動產房仲業等員工人數超過200人的中大型企業積極推廣，即日起至6月30日提供早鳥方案，新申辦月租費25,000元以上固網語音PRI電路一路，即可免費使用兩年期「M＋企業版」與「M＋行動分機」，並加贈M＋ Voice Gateway設備一台。
留言