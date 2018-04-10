影／救空汙！環保署鼓勵汰換高汙染舊車

2018-04-10 19:10 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



老舊高汙染車輛恐惡化空氣品質，環保署指出，為鼓勵民眾汰除，除了將持續補助之外，目前已送立法院審議的「空氣污染防制法」修正草案，將加嚴出廠10年以上車輛排放標準及畫設空氣品質維護區，禁止或限制特定車輛進入等管制手段，加速汰除老舊高汙染車輛，降低空氣汙染，規畫108年底，汰除所有二行程機車及1、2期大型柴油車。

環保署統計，汽機車等移動汙染源占所有境內細懸浮微粒PM2.5排放約30%至37%，其中二行程機車約占2%至2.6%，柴油大貨車約占11.2%至16.8%，因此，有必要加速汰除此類車輛。

環保署表示，自97年起補助汰除二行程機車及99年起補助汰除二行程機車換購電動機車，107年度台北市、桃園市、台中市、高雄市、宜蘭縣、南投縣等地方政府針對中、低收入戶等弱勢族群淘汰二行程機車換購電動二輪車，視購買電動二輪車之車款，提供4千元至3萬元不等的加碼補助，另環保署亦自106年8月起補助汰除1、2期大型柴油車。