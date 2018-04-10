士林夜市消費爭議 北市12日起加強稽查

2018-04-10 20:52 中央社 台北10日電



士林夜市。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

北市士林夜市近日傳出現切水果售價過高，疑似坑殺觀光客。對此，台北市市場處今晚表示，明天將召開加強聯合稽查會議，且自12日起針對士林夜市現切水果攤進行稽查。

聯合新聞網報導，墾丁接連爆出天價滷味及漢堡、乾麵售價等爭議事件，重創當地觀光；未料士林夜市也爆發類似事件，有網友發文抱怨，來台唸書的韓國朋友日前去逛士林夜市並向攤販購買7包現切水果，結果結帳金額竟要新台幣1500元。

市場處今晚發布新聞稿表示，關於士林夜市水果攤售價過高一事，已於8日會同台北市警察局到場進行取締告發，且明天將邀集相關單位召開加強聯合稽查會議，預計12日起針對士林夜市現切水果攤進行每日跨局處聯合稽查。

同時，將分別依台北市攤販管理自治條例、台北市零售市場管理規則、道路交通管理處罰條例、廢棄物清理法、食品安全衛生管理法及營業稅法等相關權管法規，對業者進行營業秩序、環境清潔、食品衛生及營業稅核課事宜查察。

市場處說，會要求業者要確實標示價格，以及使用經濟部標檢局所檢驗合格的電子秤，且要張貼「買果四部曲-問?秤?買?切」及消費糾紛投訴電話等資訊，讓民眾瞭解自身權益。

另外，也會要求業者不得有強迫消費者購買的行為，以維護士林夜市商圈觀光形象。