春雨偏少 高屏溪逕流量持續下探

2018-04-10 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



農曆年過後春雨不多，台南曾文水庫水位下探，蓄水率已不到2成。高屏地區仰賴供水的高屏溪，今天逕流量下探到15.2CNS（每秒／立方公尺），逼近水情稍緊的12CNS，目前雖然尚無缺水之虞，但南區水資源及台灣自來水公司均不敢掉以輕心。

台南地區水情開始拉警報，高屏溪逕流量也往下探，但仍盼不到春雨進帳，解除乾旱缺水壓力。

台水公司第七區管理處長王明孝表示，高雄主要的水源來自高屏溪，另靠地下水及伏流水輔助，今天高屏溪逕流量為15.2CNS，比起去年同期的14.5CNS高出一些，但如果沒有雨量挹注，流量會降得很快。

依據高屏地區供水經驗，高屏溪逕流量一旦降到12CNS，即會進入「水情稍緊」的綠燈狀態，降到9CNS，則須啟動第一階段限水，也就是夜間減壓供水。

王明孝表示，高屏地區目前供水維持「正常」的藍燈，每日也還可多勻撥5萬噸支援南化水庫，但後續水情的變化，仍需視降雨決定。

經濟部南區水資源局副局長簡振源表示，高屏溪目前的逕流量相較於歷年算偏少，但供水還沒有問題，不過高雄因沒有水庫可以掌控水情，仍需隨時滾動式檢討。