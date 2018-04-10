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六福皇宮熄燈 年損失近12億元營收

快來打卡！全家聯名英國唐寧茶 推網美系鮮果茶飲

2018-04-10 18:04聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

不讓7-ELEVEN的CITY CAFE現萃茶專美於前，全家便利商店宣布Lets Café今夏正式進軍茶市場，繼咖啡、酷繽沙產品後，與英國皇室御用品牌「TWININGS唐寧茶」推出全新聯名現調茶，以兩款經典唐寧茶口味為基底，加入來自屏東的特製冷凍檸檬鮮果磚，從4月11日起，全台3100店同步開賣。

根據主計處統計，台灣每年賣出10.2億杯休閒茶飲，平均每人每年消費44杯，整體市場規模超過500億元。看準現調茶飲的龐大商機，加上觀察到消費者對果茶類的高度喜愛，特別選擇品牌最受喜愛的經典伯爵茶與經典四果紅茶兩款口味，加入台灣屏東尤克力品種檸檬所榨出鮮榨原汁所製作的冷凍檸檬鮮果磚，小小一塊冷凍鮮果磚即含有1/4顆檸檬原汁，酸味、香氣十足，可迅速調製成充滿豐富茶香與果香，口味清爽、尾韻回甘、冷熱飲皆宜的檸檬伯爵茶與檸檬四紅果茶。

全家此次除了同步推出優雅時尚的專屬伯爵黃色、莓果粉色聯名杯款之外，為了讓消費者能盡情拍照、打卡上傳社群網站，特別選在華視店（台北市大安區光復南路116巷26號）、敦新店（台北市大安區仁愛路四段112巷5號）、明曜店（台北市大安區仁愛路四段151巷34號）等三間店舖，設置為期3個月的專屬佈置打卡區。4月11日開賣日上午10點，至以上三家店拍照打卡上傳IG／FB的前200名消費者，還可免費品嚐唐寧茶系列商品乙杯。

除了可製作成冷熱口味，未來也將以在地鮮果搭配經典唐寧茶，推出季節限定果茶。記者黃...
除了可製作成冷熱口味，未來也將以在地鮮果搭配經典唐寧茶，推出季節限定果茶。記者黃筱晴／攝影
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全家特別選定三間特色店舖進行布置，供民眾打卡拍照。記者黃筱晴／攝影
全家特別選定三間特色店舖進行布置，供民眾打卡拍照。記者黃筱晴／攝影
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全家Lets Café品牌正式進軍茶市場，與英國品牌唐寧茶合作，推出現調果茶。記...
全家Lets Café品牌正式進軍茶市場，與英國品牌唐寧茶合作，推出現調果茶。記者黃筱晴／攝影
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全家此次推出的聯名調茶，特別選擇唐寧茶最受消費者喜愛的經典伯爵茶與經典四果紅茶兩...
全家此次推出的聯名調茶，特別選擇唐寧茶最受消費者喜愛的經典伯爵茶與經典四果紅茶兩款口味為基底調製。記者黃筱晴／攝影
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