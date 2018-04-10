快來打卡！全家聯名英國唐寧茶 推網美系鮮果茶飲

2018-04-10 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



不讓7-ELEVEN的CITY CAFE現萃茶專美於前，全家便利商店宣布Lets Café今夏正式進軍茶市場，繼咖啡、酷繽沙產品後，與英國皇室御用品牌「TWININGS唐寧茶」推出全新聯名現調茶，以兩款經典唐寧茶口味為基底，加入來自屏東的特製冷凍檸檬鮮果磚，從4月11日起，全台3100店同步開賣。

根據主計處統計，台灣每年賣出10.2億杯休閒茶飲，平均每人每年消費44杯，整體市場規模超過500億元。看準現調茶飲的龐大商機，加上觀察到消費者對果茶類的高度喜愛，特別選擇品牌最受喜愛的經典伯爵茶與經典四果紅茶兩款口味，加入台灣屏東尤克力品種檸檬所榨出鮮榨原汁所製作的冷凍檸檬鮮果磚，小小一塊冷凍鮮果磚即含有1/4顆檸檬原汁，酸味、香氣十足，可迅速調製成充滿豐富茶香與果香，口味清爽、尾韻回甘、冷熱飲皆宜的檸檬伯爵茶與檸檬四紅果茶。