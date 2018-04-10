個人專屬運動處方箋 延緩認知功能障礙

2018-04-10 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



高齡化社會失智人口攀升，專家指出，國外研究證實，運動是失智症最佳的非藥物治療處方，在疾病無法治癒的情況下，延緩及預防失智症能從「中年」40、50歲開始，從事增強心肺功能的運動，讓腦部海馬迴體增大、空間記憶增加，調配個人專屬的運動生理處方箋。

據統計全台失智人口逾26萬人，亞東醫院神經醫學部一般神經科主任、北市認知功能促進協會理事長甄瑞興認為，台灣當前的失智症政策皆屬發現後照護，缺乏延緩及預防，協會首度引進「澳洲運動生理學概念」，針對健康人、長者或失智長輩的個人生活習慣、興趣、身心狀況及體能限度設計個人化運動處方箋，延緩認知功能障礙。

美國梅約醫學中心2011年研究發現，將老人群分為2組，一組每日定時定量運動動腦，另組維持本身平日生活，如在家看電視、一般活動等，實驗後發現，每日運動及動腦的長者，相較於另組維持原本生活習慣者，不但沒有造成海馬迴體的萎縮，甚至增生增厚，改善及延緩退化程度。

甄瑞興說，研究發現在進行1年的有氧運動後，透過不同生物機轉，能促進腦部神經可塑性，改善腦部學習成果，並減少腦部年齡灰質體積的衰減，降低被認為是阿茲海默症主因的腦部β澱粉樣蛋白產生。

以往年長者雖有運動，但運動卻屬「大鍋菜」，並未針對個人體能、病史等量身訂做，運動生理學概念則是納入個人興趣、體能限度和病情等設計運動處方，如喜愛做飯的人能維持烹飪習慣，達到多用腦，同時視個人情況不同，考量氣喘、心臟疾病等搭配程度不等的有氧運動，達到生理變化。

甄瑞興表示，運動生理處方運用在失智患者上，特別鼓勵他們利用剩餘能力從事運動及感興趣的事物，循序漸進，避免長者生病後，陷入待在機構或安養中心的「倉儲化」照護。運動生理處方箋的執行，目前已在北市認知功能促進協會設立的敬智學苑開辦。