AD8量表篩極早期失智 但你填答的方式對了嗎？

2018-04-10 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



AD8量表（http://ez2o.co/5bnWn）是簡易的早期失智評估工具，在家就能自己做，但題目簡單，不少人自覺「我的記憶好像真有點差」、「最近判斷力不太理想」就對號入座，篩檢結果的偽陽性高。醫師表示，AD8量表較適當的使用方式是：由家屬替長輩填答，半年後再重新評估一次。

台北市認知功能促進會理事長、亞東醫院一般神經科主任甄瑞興說，AD8量表是由華盛頓大學研發出來的早期失智評估工具，由於這8道題目簡單，自行填答的偽陽性高，但這是目前少數篩檢工具中相對適用者。建議由家屬、親朋好友等「第三者」觀察當事人、替當事人填答，半年後再重新評估一次，若總分皆在2分以上，表示當事人可能具認知功能障礙，此時須就醫接受正式診斷。

甄瑞興說，認知功能出現障礙，未必一定是退化性失智症造成的，也有可能肇因於血管性失智症、腦瘤、水腦症、代謝功能異常、維他命B12缺乏、甚至只是因為過度憂鬱，及早確認，有的情況能夠對症下藥，恢復正常生活。