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教部卡管說詞反覆　藍委批：豈非漫天大謊？

2018-04-10 17:29聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

台大1月5日選出新校長管中閔，卻接連爆出未揭露獨董、赴陸兼職等爭議，迄今未經教育部聘任。期間代教育部對外發言的人事處長陳焜元，多次言詞反覆，讓人霧裡看花。國民黨籍立委柯志恩今天在臉書上痛批，這一場荒謬的卡管鬧劇，讓大家見識到何謂官僚，不論幕後黑手是誰，潘部長難辭其咎，必須負最大責任。

教育部為釐清管中閔爭議，迄今調查將滿百日，台大校長已懸缺長達9個月。教育部日前更宣布成立跨部會諮詢小組，被外界解讀為「跨部會卡管」，台大校長何時能上任？教育部後續調查結果為何？整起事件走向備受各界關注。

柯志恩批，在卡管事件中，教育部人事處長陳焜元為迎合政治賣力演出，每次代表教育部發言，無論是否立場反覆、打臉自己，仍臉不紅氣不喘。「一個12職等的官員極盡刁難之能事，就能把國內居龍頭地位的台大打趴在地，讓校務動彈不得，這段台大被踐踏的校史，陳處長應被記上一筆。」

她指出，陳焜元在1月31日台大校長遴選委員會開會前夕，接受媒體訪問時信誓旦旦表示，「台大都已經調查了嘛，只要遴委會也共同說明，教育部這邊就不會阻攔」、「只有遴委會有權確定選舉結果，有爭議應該回到遴委會」、「遴委會是合議制，有自己的決策機制，教育部無權干涉。只要經遴委會確認沒問題，教育部不會有意見。」，不過如今都在在打臉。

柯志恩說，1月26日次長林騰蛟表示沒有要求台大重開遴委會、不會介入釐清過程、不會說三道四，到了30日卻變成要遴委會確定選舉結果。當1月31日遴委會確定「管資格毫無疑義」之後，教部又食言賴皮，改口說遴委會不算，還要等台大臨時校務會議，3月24日台大校務會議召開後以懸殊比例表決通過對卡管提案做成擱置，教育部卻一拖再拖、一騙再騙！

對於台大校務會議的說法，陳焜元之前說「校長遴選屬遴委會的權責，校務會議討論的結果，恐怕只能成為遴委會參考」，但之後卻改口「要看校務會議的發展」。如此顛來倒去、出爾反爾，「陳處長每天照鏡子不覺心虛慚愧嗎？」。

柯志恩說，昨天陳處長又說「公務員得依法行政，所有程序進行中的質疑，未來都可以從調閱檔卷確認」，她不禁疑問「未來」是多久？為何教育部把有關管案和台大所有往來公文都列為「密件」（且保密10年）？請問：「依法行政、調閱檔卷」豈非漫天大謊？

最後她問，管擔任政務官之前只是一位學者，赴大陸進行交流犯了什麼罪？教育部不願相信台大遴委會及校務會的決議與說法，卻對「網路上取得」的假消息當成「卡管」利器，不斷地拋出要求管或台大說明，且無論台大怎麼解釋回應，教育部就是不採信，這不就是典型的裝聾作啞、惡意刁難？

教育部今天下午召開首次跨部會諮詢會議，但時間、內容、出席人員皆保密到家，記者多次致電教育部次長林騰蛟、人事處長陳焜元皆無人回應。

教育部為釐清管中閔爭議，迄今調查將滿百日，台大校長一職已懸缺長達9個月。報系資料...
教育部為釐清管中閔爭議，迄今調查將滿百日，台大校長一職已懸缺長達9個月。報系資料照
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教育部台大選舉

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