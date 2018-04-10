影／長輩們別再餵了！2歲童吃開心果險喪命

2018-04-10 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



過去常見孩童吃果凍噎到，造成呼吸道阻塞，讓家長特別警惕。但林口長庚醫院在今年春節後，1個半月內即接到5位3歲以下的氣管異物阻塞幼童，經檢查發現，氣管卡的全是核果類零食。有2歲女童因吃開心果，塞住支氣管造成發炎出血，術後在加護病房觀察3天才救回一命。

據林口長庚醫院15年來的統計顯示，12歲以下幼童因氣管異物阻塞而需手術的病例，共有113人，孩子平均年齡2.2歲，男童發生機率比女童高，且異物九成是核果種子類食物，其餘還有筆蓋、彈珠等小玩具。

林口長庚醫院耳鼻喉科主任辛立仁說，幼童氣管異物阻塞好發時間，多為12月至隔年3月，推估原因可能與這期間有較多的節慶活動有關，例如聖誕節、元旦、農曆春節等，孩子會吃比較多零食，特別是在奔跑嬉鬧時，嗆食機率更高。

辛立仁說，5歲以下幼童的咀嚼功能不全，異物嗆入氣管的機率也較高，加上咽喉神經不敏感，嗆食後的咳嗽反射也比大人遲鈍。若被大體積異物噎到，孩子會馬上臉發黑，容易發現，但小體積異物會掉進支氣管，孩子可能是不斷咳嗽，最後導致慢性肺部感染。

要把異物取出，醫師多以硬式支氣管鏡手術為第一選擇。林口長庚醫院耳鼻喉科主治醫師林婉妮說，取異物不簡單，支氣管鏡要從幼童的口插進肺部，因支氣管小如吸管，反覆進出會有口唇舌挫傷、氣管破裂、氣胸或缺氧休克等風險。若異物卡得過深，或材質有如玻璃珠，可能得以開胸方式取出，更危險。

林婉妮說，個案女童就是吃了爸爸順手剝的一顆開心果，引發劇烈咳嗽及臉色發黑，媽媽雖立即把孩子頭低腳高抱起、猛力拍背，女童依然咳嗽不止，最後還流鼻涕、呼吸聲愈來愈大，在診所治療無效，才被送來照胸部Ｘ光。

林婉妮說，Ｘ光片顯示，女童右肺明顯塌陷，安排軟式支氣管鏡檢查確定開心果塞住右側支氣管，安排硬式支氣管鏡手術才把開心果拿出來。只是，開心果已造成支氣管發炎，組織糊糊爛爛還出血，術後在加護病房觀察3天才出院。

辛立仁提醒，家長不要讓5歲以下幼兒吃花生、堅果、核桃、開心果、瓜子等核果類零食，就算磨碎了也別吃，預防勝於治療。門診常見阿公阿嬤說「以前吃都沒事啊」，這種觀念一定要改，畢竟孩子都是心肝寶貝，預防勝於治療。

若遇孩童嗆食時，大人可先幫孩子拍背。辛立仁說，沒有劇咳不代表沒有危險，若還繼續咳嗽、流鼻涕，經治療症狀後還沒好，應有警覺送醫檢查。