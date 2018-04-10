國際機場協會公布排名 桃機擠進前十大

2018-04-10 17:08 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



國際機場協會（Airports Council International, ACI）9日公布2017年全球機場客貨運量排名，桃園國際機場去年旅客運量為全球排名第10，貨運量全球第9，國際貨運量排名更高達全球第6。這是桃園機場首次在客貨運排名都擠進全球前10名。

國際機場協會公布的資料顯示，整體旅客量在2017年成長6.6%、國際旅客量成長8.4%、貨運量全球成長7.9%、國際貨運量成長9.9%，航機架次則成長2.4%。國際機場協會指出，客貨運量全面正成長，足證至少在短期內，企業、商業和消費者信心穩定增長，而機場也在航空業中扮演重要角色，一起為推動全球商業發展而努力。

目前全球旅客量前3名機場為美國亞特蘭大機場1億3000萬人次、大陸北京機場9578萬人次，阿拉伯聯合大公國杜拜機場8824萬人次。以國際旅客量來看，排名前3為杜拜機場、倫敦希斯洛機場，以及香港機場，桃園機場排名全球第10。成長率方面，桃園機場成長率6.2%，不但是全球前段班，更保持在領先群中，不但高於前3名，也高於全球前20名機場的平均成長率5.7%。

貨運部分，由於電子商務需求大增，帶動全球航空貨運發展，貨運前20大機場平均成長率6.8%，國際貨運前20大機場成長率更高達8.2%。桃園機場近年來除了大宗貿易乾貨之外，更積極發展可以處理溫控貨物的高價值冷鏈物流，並且推動最高製藥等級的冷鏈運輸認證，持續增加桃園機場航空貨運競爭力。

國際機場協會也強調，本次公布數據為全球1202個主要商業機場去年各月份運量的加總，正式包括超過2000座機場的運量報告會在夏季出爐。