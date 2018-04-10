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國際機場協會公布排名 桃機擠進前十大

2018-04-10 17:08聯合報系攝影中心 記者陳嘉寧╱即時報導

國際機場協會（Airports Council International, ACI）9日公布2017年全球機場客貨運量排名，桃園國際機場去年旅客運量為全球排名第10，貨運量全球第9，國際貨運量排名更高達全球第6。這是桃園機場首次在客貨運排名都擠進全球前10名。

國際機場協會公布的資料顯示，整體旅客量在2017年成長6.6%、國際旅客量成長8.4%、貨運量全球成長7.9%、國際貨運量成長9.9%，航機架次則成長2.4%。國際機場協會指出，客貨運量全面正成長，足證至少在短期內，企業、商業和消費者信心穩定增長，而機場也在航空業中扮演重要角色，一起為推動全球商業發展而努力。

目前全球旅客量前3名機場為美國亞特蘭大機場1億3000萬人次、大陸北京機場9578萬人次，阿拉伯聯合大公國杜拜機場8824萬人次。以國際旅客量來看，排名前3為杜拜機場、倫敦希斯洛機場，以及香港機場，桃園機場排名全球第10。成長率方面，桃園機場成長率6.2%，不但是全球前段班，更保持在領先群中，不但高於前3名，也高於全球前20名機場的平均成長率5.7%。

貨運部分，由於電子商務需求大增，帶動全球航空貨運發展，貨運前20大機場平均成長率6.8%，國際貨運前20大機場成長率更高達8.2%。桃園機場近年來除了大宗貿易乾貨之外，更積極發展可以處理溫控貨物的高價值冷鏈物流，並且推動最高製藥等級的冷鏈運輸認證，持續增加桃園機場航空貨運競爭力。

國際機場協會也強調，本次公布數據為全球1202個主要商業機場去年各月份運量的加總，正式包括超過2000座機場的運量報告會在夏季出爐。

2017年桃園國際機場旅客運量4488萬人次，面對全球機場以串聯起各地旅客和商業發展需求為使命，桃園機場仍將秉持最好的服務態度和高品質的興建工程，為每一位旅客及每一噸貨物打造完美的旅程。

桃園國際機場2017年客貨運排名首度擠進全球十大。圖為桃園機場航機運作情形。記者...
桃園國際機場2017年客貨運排名首度擠進全球十大。圖為桃園機場航機運作情形。記者陳嘉寧／攝影
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桃園國際機場2017年客貨運排名首度擠進全球十大。圖為桃園機場第1航廈旅客入境通...
桃園國際機場2017年客貨運排名首度擠進全球十大。圖為桃園機場第1航廈旅客入境通關情形。記者陳嘉寧／攝影
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桃園機場杜拜北京

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