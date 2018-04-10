台灣邁入高齡社會 每7人有1老人突破14%

2018-04-10 20:14 中央社 台北10日電



台灣65歲以上老年人口占總人口比率在今年3月底達到14.05%。歐新社 分享 facebook

內政部今天表示，台灣65歲以上老年人口占總人口比率在今年3月底達到14.05%，也就是說，7個人中就有1個是老人，宣告台灣正式邁入「高齡社會」。

內政部今天發布新聞稿指出，根據世界衛生組織定義，65歲以上老年人口占總人口比率達到7%時稱為「高齡化社會」，達到14%是「高齡社會」，若達20%則稱為「超高齡社會」。

內政部說，台灣老年人口比率在民國82年超過7%，進入高齡化社會，而後受到戰後嬰兒潮世代陸續成為65歲以上老年人口影響，老年人口自100年起加速成長，並於去年2月首度超過幼年人口，直至今年3月，台灣65歲以上老年人口占總人口比率達14.05%，正式邁入高齡社會，也就是說，7個人中就有一個是老人。

內政部說，從各縣市老年人口比率來看，可看出高齡縣市從100年的3個增加至107年3月的15個，顯示人口老化迅速。依各縣市排名，以嘉義縣老年人口所占比率最高為18.61%，六都中則以台北市老年人口所占比率最高為16.58%。

相較於亞洲各主要國家，內政部指出，台灣老年人口比率僅次於日本，而與南韓相當。依國家發展委員會中華民國人口推估資料顯示，台灣由高齡社會轉為超高齡社會的時間僅8年，預估將較日本（11年）、美國（14年）、法國（29年）及英國（51年）為快，而與韓國（8年）及新加坡（7年）等國的預估時程相當，反映出台灣老化速度的嚴重程度。