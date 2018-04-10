瞄準樂齡經濟 旅遊業者打造銀髮族行程

2018-04-10 20:03 中央社 台北10日電



台灣已經邁入高齡社會，旅遊業者調查，有35%參加團體旅客的族群是55歲以上樂齡族群，而業者也看準「樂齡經濟」，推出「大人囝仔聚樂部」，為銀髮族打造行程。

根據國發會2018年3月最新的人口統計報告顯示，台灣65歲以上人口已達總人口14%，正式進入「高齡社會」，估計2025年將有20%的人口超過65歲，達「超高齡社會」標準，智榮基金會研究則指出樂齡族群有著愛學習、愛分享、怕寂寞三大特質。

雄獅旅遊產業研究中心今天發布2017年全年度產業分析報告統計，發現有35%參加團體旅客的族群是55歲以上樂齡族群，這些族群多半為退休在家有著充裕的時間可以享受生活，並且有著一定水準的經濟基礎。

看準樂齡經濟，雄獅旅遊也宣布推出「大人囝仔聚樂部」，以圓夢、分享、陪伴三大元素設計特色行程，重視餐點養生及交通便利性，為樂齡族群打造安心的旅遊環境，並藉由團體的旅遊中結交更多新朋友，拓展自己的生活圈，以達到「愈玩愈健康，愈活愈快樂」的目標。

根據規劃，雄獅旅遊「大人囝仔聚樂部」在4月份宜蘭傳統藝術中心合作，推出傳統戲曲體驗一日遊的行程，從台北出發車程僅需1小時，抵達後由傳藝中心專業的師資親身指導歌仔戲唱戲、身段等，並提供道具服裝拍照，讓銀髮族們可以親自當上歌仔戲主角，嘗試站上舞台的成就感。