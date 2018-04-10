虎航麻疹群聚疫情研議開罰 疾管署派員調查

2018-04-10 16:01 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



日前虎航麻疹群聚疫情，導致6人群聚感染，包含首名感染者及其同事、2名空服員、1名機組人員及同班機旅客。其中，一名男性空服員疑似身體出疹後仍出勤，造成疫情擴大。為釐清責任歸屬，衛福部疾管署日前研議開罰，昨已派員至虎航蒐集事證，釐清責任歸屬。

此次群聚疫情為新北市一名30多歲男子，上月自泰國返台後再出國前往沖繩旅遊，並於旅遊期間發病，導致同航班機旅客、空服人員等也被感染。疾管署掌握感染接觸者後，向航空公司發出自主健康管理通知，但日前調閱空服員出勤記錄，一名男性空服員疑似在身體出疹後持續執勤，目前統計整起群聚事件最新接觸者共1290人。

疾管署副署長莊人祥指出，為釐清虎航機組人員在接到自主健康管理通知後，是否有通知相關機組人員，或通知後是否為該空服員為沒有確實執行，疾管署昨日已派員至虎航了解麻疹個案處理情形，提供相關資料，目前正針對資料蒐集做事證釐清。

另外，疾管署今日也公布國內今年首例德國麻疹境外移入確定病例，為南部一名38歲外籍勞工，於上月25日自印尼搭機返台後出現發燒、咳嗽及出疹症狀，之後確診罹患德國麻疹，目前已掌握62名接觸者，包括女友、室友、同事、雜貨店店員及就醫時曾接觸的相關醫護人員與病患，目前皆發生疑似症狀，將追蹤觀察至本月27日。

疾管署防疫醫師蘇家彬指出，德國麻疹與麻疹發病症狀、傳染途徑相似，但德國痲疹傳染力較弱，不同於麻疹病毒能在空間中留存2小時，1人能傳染給10多人，德國麻疹相對必須近距離透過飛沫接觸才有傳染風險。

不過兩者預防方式相同，孕婦皆在感染後症狀較重，罹患德國麻疹的孕婦，於懷孕前期恐造成死產、自然流產，胎兒可能發生耳聾、青光眼、白內障、小腦症、智能不足及心臟病等先天性缺陷，甚至死亡，此外1歲以下若感染麻疹，出現併發症的風險較高。