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空污修法遭指欺負弱勢 環署：補助先行

2018-04-10 16:17中央社 台北10日電

立法院昨天初審通過空污法加嚴老舊車輛排氣標準等條文，有網友批評此舉是欺負中低收入戶弱勢團體，環保署今天澄清，是「蘿蔔先行」獎勵補助汰換，再視情況做限制行為。

立法院衛環委員會昨天完成移動污染源相關修法條文初審，環保署未來可視空氣品質情況，加嚴10年以上老舊車輛排放標準，適用車輛若未按照規定檢驗或通過檢驗，首次將開罰新台幣500元，超過1個月未檢驗或複檢未過可累計再罰，最高可罰5000元，甚至註銷牌照。

此外，立法院昨天也初審通過讓空氣品質維護區入法，未來縣市政府可劃設空氣品質維護區禁止老舊車輛通行等，預估有103萬輛二行程機車車主及7萬6000輛一、二期柴油大貨車主、3萬8000輛未加裝濾煙器的三期柴油大貨車車主受影響。

立法院昨天初審通過後，網路上傳出此舉會讓中低弱勢族群沒有交通工具可以代步，甚至有人指出道路交通管理處罰條例一般交通違規是處罰600元，但空污法卻是處罰6萬元，明顯欺負弱勢。環保署今天臨時召開記者會，由環保署副署長詹順貴澄清。

詹順貴指出，空污法修法通過後，環保署不會立刻針對老舊車輛加嚴排放標準，會在盤點之後，分期程及地方慢慢推進，另外，在劃設空氣品質維護區時也會因地制宜，並採取不同措施。

詹順貴舉例，污染較嚴重的港區周邊，可以禁止一、二期大型柴油車及未加裝濾煙器的三期柴油大貨車禁止進入，但若是在小學及醫院旁邊，可以在上學時間或空氣品質不好時，禁止老舊車輛進出，這些都是因地制宜的規範，「不是不分皂白通通禁止」。

詹順貴強調，移動污染源佔台灣空污1/3，不像固定污染源多屬資歷雄厚對象而直接加嚴標準，兩者空污治理路徑完全不同，空污法修法是一個棍棒，但環保署也是「蘿蔔先行」，從二行程機車到大型老舊柴油車都有協助汰換，「先獎勵補助汰換，再視情況做限制行為」。

不過，詹順貴表示，即便政府有補助，但可能也有中低收入戶買不起，環保署也正在考慮尋找其他方式協助汰換。

根據環保署評估，空污法修法通過後，將影響民國80年前出廠汽油車約9.8萬輛、一至四期機車約701.3萬輛，以二行程機車為例，透過加嚴出廠10年以上車輛排放標準，一氧化碳不合格率約將由14%增加至45%，碳氫化合物不合格率約將由6.5%增加至95%。

空污詹順貴空氣品質

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