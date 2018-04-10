為基隆國際磯釣賽代言 沈文程：我等了10年

2018-04-10 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



「這個活動我等了10年了」，2018基隆嶼國際磯釣賽4月28、29日在基隆嶼島礁正式登場，金鐘主持人沈文程今天開心來為活動代言並表示，對於基隆市府的邀請他義不容辭，歡迎大家一起參賽，讓基隆嶼變成全世界磯釣運動愛好者夢想之地。

首屆基隆嶼國際磯釣賽獲得許多磯釣愛好者的支持，今天市長林右昌親自贈磯釣證給沈文程，並邀請他擔任活動代言人以及國際基隆國際磯釣大使，藉由他對磯釣運動熱愛，相得益彰，帶領基隆成為磯釣愛好者的朝聖地。

林右昌指出，基隆嶼被稱台灣的龍珠，希望善加發揮優勢，成為國際磯釣活動重要場域，衡量產業發展和保育觀念下，市府去年陸續完成全台第一個磯釣自治條例及釣魚證規範制度配套後，今年首次舉辦國際磯釣賽，希望磯釣運動結合基隆得天獨厚的環境與海洋資源，變成未來發展重點產業。

林右昌表示，期許基隆嶼國際磯釣賽能成為國際盛事之一，同時提升台灣磯釣運動產業向上升級，帶動基隆成為磯釣運動的領頭羊。

沈文程則說，2009年他帶著節目外景隊登上基隆嶼錄製專題後，對於再登島釣魚就一直魂牽夢縈等了快十年。這次他義不容辭來擔任代言人，歡迎大家一起參賽，讓基隆嶼變成全世界磯釣運動愛好者夢想之地。

產發處指出，此次磯釣賽也是全國首例由市政府舉辦公開賽事，活動超過10萬元總獎金及知名釣具品牌提供近15萬元獎品的摸彩活動，邀請各路磯釣達人交流釣技。同時也結合相關業者共同合作推廣，凡是報名參加磯釣賽，就可以獲得市價近兩千元以上的餌料桶、選手帽及周邊紀念品。凡參賽選手，憑磯釣證至六間指定店家住宿，都可以獲得優惠價格。

賽事前一天將安排選手之夜讓釣友們交流，提供美味在地料理及表演外，更加強醫護各項安全及保險措施，維護選手安全。晉級決賽前八名獎金分別為3000元至3萬元；未晉級決賽者，可繼續參加大尾獎競賽，每種大尾獎金為3000元，共四名，累積總獎金超過10萬元。