沙啞失聲別輕忽 恐是肺癌找上門

2018-04-10 15:45 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣七旬葉姓男子日前睡醒卻突然失聲，面對家人生僅能以沙啞聲音回應，嚇得家屬急忙帶他去衛福部南投醫院就診，卻診出罹患肺腺癌，腫瘤更壓迫喉返神經，經聲帶手術已恢復聲音，癌症則積極治療中。

南投醫院胸腔內科醫師王耀麟表示，肺癌早期幾乎沒症狀而難預警，不少患者是因喉部腫塊、聲音沙啞或骨頭疼痛，甚至是類失智或單側肢體無力，而至耳鼻喉科、骨科或神經內科等專科求診，但確診時，癌細胞多已轉移至骨頭或腦部。

南投醫院指出，葉男突失聲正是上述類似情形，因他曾是老菸槍，後雖成功戒菸，但卻長期咳嗽，近期則出現頻繁嗆咳，但其兒誤以為是中風後遺症，才未多加留意，等到聲音嚴重沙啞才就醫，沒想到竟是肺腺癌引起。

而葉男家屬和胸腔科醫師討論後，決定先至耳鼻喉科進行聲帶自體脂肪注射手術，讓葉恢復聲音和原先聲線，同時改善嗆咳問題，讓精神轉好，較有體力面對後續化療療程，也避免因嗆咳造成吸入性肺炎，導致感染控制不易。

耳鼻喉科醫生吳昭寬說，慢性聲音沙啞有時並非是聲帶結節或聲帶萎縮所造成，聲帶麻痺仍須同時考量肺部、喉部或腦部等問題，而患者聲帶經注射自體脂肪後，不僅恢復正常講話，聲音也相當宏亮。