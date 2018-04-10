通靈少女編劇 改編得獎兒童文學 劍獅周六出巡

2018-04-10 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ╱即時報導



為慶祝信誼幼兒文學獎30周年，信誼基金會將劉如桂得獎作品「劍獅出巡」改編成兒童劇，看看台南安平傳統建築吉祥物劍獅，如何解決遺失寶劍的危機。本劇將在本周六第30屆頒獎典禮當天，在台北市信誼好好生活廣場知新劇場首演。

信誼基金會指出，信誼幼兒文學獎是台灣唯一圖畫書創作獎，30年來共收到6514件參賽作品，頒出141個獎項，出版87本得獎作品，並售出國外版權28本。「劍獅出巡」是2008年第20屆得獎作品，作者劉如桂也因獲獎而強化創作決心，陸續又創作「劍獅擒魚」、「劍獅祈福」等續集。

劍獅系列故事今年終於要躍上兒童劇舞台，故事是以台南安平建築特色、民宅門簷及照壁上常見的趨邪、吉祥裝飾「劍獅」為主角，將場景搬到取名為「平安」的臨海小鎮，因為過度平靜的小鎮太過炎熱，午后守護劉家的紅臉劍獅打起瞌睡，不小心把嘴裡的寶劍弄丟了，劍獅和鎮民將如何化解這個災難？

演員將3隻劍獅以布袋戲偶操作方式，靈活穿梭於安平小鎮的大街小巷，一會兒又化身成說書人，或逗、或說、或演，讓觀眾彷彿置身平安小鎮，跟著3隻劍獅經歷一場驚奇又有趣的尋劍之旅。

信誼基金會表示，本劇由兒童戲劇專家王友輝擔任顧問，2015、2017台北兒童戲劇節戲劇創作第一名的林孟寰編劇（也是電視劇「通靈少女」編劇)，活躍於成人、兒童劇團的周浚鵬導演。

除了兒童劇，信誼幼兒文學獎系活動還有4月14-30日在信誼好好生活廣場藝文空間舉辦的信誼幼兒文學獎30特展，包括文學獎出版歷程、各屆台灣圖畫書出版作品與海外授權版本展覽、圖畫書遊戲體驗，可自由參觀。

4月21-22日在信誼好好生活廣場則舉辦4場免費親子同樂活動，包括多本文學獎作品改編的故事闖關遊戲，從看故事做運動、變身拍照打卡、唱兒歌，到動手做Pizza、塗鴉彩繪、走迷宮等視覺與味覺遊戲等等，親子一起經歷一場好讀、好學、好玩、好吃、好看、好食的文學之旅。