賞櫻打卡免費上網！台灣虎航買票送1.5G網卡

2018-04-10 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



儘管連假剛過，但也有不少民眾不想要人擠人出國，選在連假後旅遊，台灣虎航即日起祭出限時限定優惠，購買台灣飛往日本的機票，下載登錄指定App就可以免費拿到1.5G上網流量的免費SIM卡，瘋狂洗版上傳打卡都不用擔心沒網路或被降速。

根據統計，去年台灣訪日旅客人次再創下新高，高達456萬人次，也再次證明日本為台灣旅客最愛的旅遊國家之一。尤其日日本櫻花季，更是國人每年不錯過的年度朝聖景點。看準訪日熱潮，台灣虎航與日本新創公司WAmazing合作推出優惠活動，只要活動期間購買台灣飛往日本的機票，並下載WAmazing App，就可以免費獲得1.5G的免費SIM卡，去日本不用特別租借Wi-Fi機或申請網卡，預約後就能直接在日本機場領取。

此次優惠活動期間，為即日起到6月30日前預訂台灣虎航前往日本機票的旅客，且航班期間為今年10月27日為止，或是4月2日前透過台灣虎航預約前往日本機票，並且尚未登機的旅客，就可在旅行前一天申請領取SIM卡。