做了氣球擴張術 老翁憋3年重享魚水之歡

2018-04-10 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市70歲的鄭姓男子為了找回「性」福，花了上百萬購買各式壯陽藥，再透過低能量震波治療，但皆不見效。檢查發現，原因出在他的內陰動脈血管有95%狹窄，血液過不了，無法讓陰莖充血勃起，後來經醫師透過「塗藥氣球擴張術」治療，他激動地表示「我終於行了」還透露老婆也更愛他了。

亞洲大學附屬醫院男性性功能中心主任邱鴻傑說，鄭姓男子說他看診前已連續3年沒有行房，服用過友人推薦的各式壯陽藥，「那話兒」依然軟趴趴；赴醫後透過藥物並搭配低能量震波治療，勃起硬度不但沒有進度，且常常無法完事，讓鄭伯伯感到十分洩氣，希望能重拾春天。

邱鴻傑指出，經陰莖超音波檢查發現，鄭伯伯的內陰動脈血流流速過慢，因此轉至心臟內科接受骨盆腔和心臟血管電腦斷層檢查，果然發現內陰動脈嚴重狹窄。

經透心臟科醫師執行塗藥氣球擴張術治療後，陰莖勃起硬度達「帶皮香蕉」的第3級，硬度足以插入，並完成性行為；回診時透露「一個月可行房3至4次，太太滿意之餘，還常常買衣服犒賞他」，而與同齡男性相比，患者表現也屬前段班等級。

心臟內科醫師潘泓智也表示，超過半數勃起功能障礙的男性合併有支配陰莖血管狹窄之問題，這類患者若接受藥物治療效果不佳，可以考慮導管手術，患者一般會經由泌尿科醫師臨床評估後，再以骨盆血管電腦斷層確認，一旦患者內陰動脈或總陰莖動脈阻塞程度達70%，經心臟科醫師藉由導管手術打通血管，就有很大的機會改善勃起功能。

潘泓志介紹，導管手術是將導管從對側鼠蹊部放入血管，至堵塞處打通動脈後，再以塗藥氣球或塗藥支架鞏固療效，目前臨床研究發現，針對血管阻塞導致勃起功能之患者，在經由導管手術治療後，改善率約7成，其中近3分之2會在一個月內明顯進步。

邱鴻傑建議，鄭姓男子目前術後追蹤近半年，陰莖動脈血流流速都趨於正常值，陰莖仍可正常勃起，若日後陰莖動脈再度阻塞，則必須考慮第3線手術治療，也就是裝置人工陰莖。