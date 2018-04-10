眼睛脫窗不是小毛病 輕忽可能賠上性命

2018-04-10 16:18 中央社 台北10日電



35歲男子日前突然發生眼球歪斜，但沒其他症狀。就醫進一步檢查，發現顱內有動脈瘤壓迫腦幹神經。幸好及時就醫，免去生命危險威脅。醫師提醒，若不明原因眼睛脫窗應盡速就醫。

書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓今天在記者會分享2名案例。35歲劉先生看診前一週向右看時突然發生複視現象，家人也發現患者出現不明原因眼球歪斜（俗稱眼睛脫窗），但無其他症狀，也沒有任何慢性病。

黃啟訓說，進一步檢查，這名患者左側顱內有動脈瘤壓迫第三對腦幹神經，才會造成眼球歪斜，如果沒有及時處理，死亡率高達6成。這名患者經緊急手術摘除動脈瘤後已完全恢復。

另一名79歲蕭先生有多年糖尿病，平時無任何不適，沒規律追蹤控制。日前也發生急性眼球歪斜，檢查發現血中醣化血色素高，診斷為糖尿病神經炎，導致突發性左側第四及第六對腦幹神經麻痺。經藥物治療修復受損神經纖維，並要求嚴格控制血糖，病情穩定改善中。

黃啟訓說，引發無疼痛突發性眼球歪斜常見的重要因素有糖尿病、腦血管瘤壓迫、急性腦幹中風。研究指出，糖尿病患中有千分之4會出現無症狀突發性眼球歪斜現象，其中約60%是第三對腦幹神經麻痺造成，30%是第六對腦幹神經麻痺造成，10%是同時多對腦幹神經麻痺。

黃啟訓表示，當糖尿病引起無疼痛突發性眼球歪斜時，往往顯示血糖長期控制不佳，也代表全身動脈硬化的冰山一角，為心肌梗塞及腦中風的高危險病患，應嚴格加強血糖控制。

無疼痛突發性眼球歪斜看似小問題，但黃啟訓說，小毛病隱藏的是致命的危機，若出現不明原因突發性複視或眼球歪斜，就算沒其他症狀也應盡速就醫詳細檢查。糖尿病患者應注意血糖控制，不要因沒感到不適而輕忽定期追蹤。