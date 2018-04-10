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今年首例境外移入 外籍勞工染德國麻疹

2018-04-10 16:17中央社 台北10日電

衛生福利部疾病管制署10日公布今年首例境外移入德國麻疹確診個案，德國麻疹是飛沫、...
衛生福利部疾病管制署10日公布今年首例境外移入德國麻疹確診個案，德國麻疹是飛沫、接觸傳染，到流行區應小心。 中央社
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疾管署今天公布，南部一名38歲外籍勞工日前發燒、咳嗽、出疹，確診染德國麻疹，因暴露期間都在印尼，研判為今年首例境外移入。德國麻疹是飛沫、接觸傳染，到流行區應小心。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任劉定萍下午在疫情週報時表示，一名印尼籍勞工3月5日前往印尼，3月25日搭機返台；他在1日及3日分別出現發燒、咳嗽及出疹等症狀，6日出現疑似柯氏斑及頸部淋巴結腫大，確診染德國麻疹，目前住院隔離治療。

因個案的暴露期間都在印尼，研判為境外移入個案，也是今年首例德國麻疹確診個案。個案在可傳染期間（3月27日至4月10日）除工作、就醫外無特殊活動史，衛生單位掌握62名接觸者，包括女友、室友、同事、雜貨店店員及就醫時曾接觸之相關醫護人員與病患，目前均無症狀。

疾管署防疫醫師蘇家彬表示，德國麻疹的傳染途徑跟麻疹類似，都是經飛沫、接觸傳染，剛開始發病的症狀也不典型，會有發燒、倦怠、鼻炎等，之後才會出現全身的丘疹，且有傳染力。

蘇家彬說，德國麻疹的傳染力比麻疹弱，不會短時間就傳染給很多人。但孕婦若在懷孕前期感染，可能造成死產、自然流產，胎兒可能發生耳聾、青光眼、白內障、小腦症、智能不足及心臟病等先天性缺陷，甚至死亡。

今年截至目前共計1例境外移入德國麻疹確定病例，2015至2017年累計14例德國麻疹病例（分別為7、4及3例），其中5例為國內感染、9例為境外移入，感染國家以中國大陸（4例）為多，其餘為鄰近亞洲國家。

國內民眾95%以上曾經感染或已接種德國麻疹疫苗，一般人感染後大多症狀輕微；蘇家彬表示，疫苗保護力可能隨時間自然消退，如果民眾要到流行地區，建議到旅遊門診評估是否補打。育齡女性如經檢驗不具德國麻疹抗體，可到各縣市或合約院所免費接種1劑麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）。

疾管署提醒，民眾到流行地區應隨時注意個人衛生，勤洗手、不觸摸口鼻，出入人潮密集地區可戴口罩加強自我防護。如有發燒、疲倦、鼻咽炎、耳後淋巴結明顯腫大，及伴隨全身性不規則丘疹等症狀，應儘速戴上口罩就醫，並主動告知醫師旅遊史及暴露史。

麻疹德國發燒

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