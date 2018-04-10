無所遁形！台大研發「智慧監視系統」 憑視覺精準搜人

2018-04-10 15:30 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



台灣大學今天舉行AI智能生活專利推廣會，邀集機器人、人工智慧、AR、VR等各領域師生展現技術研究成果。台大產學合作中心主任段維新表示，目前台大約有2000件台美專利，每年通過件數仍直線成長，未來將透過多舉辦推廣會，提升更多與業界技術轉移的機會，讓業界看見台大的研發能量。

台大電資所所長吳安宇表示，配合大數據趨勢，許多校內專利研發都從電資領域出發，盼用AI能讓民眾智能生活更便利，未來與產業合作也以「包裹式技轉」，連同專利買斷，對業界及台大來說都有助於提升研究產能。

此次攤位中，由電子所教授簡韶逸、學生劉致廷、吳致緯等人共同研發的「智慧監視系統」，耗費2到3年，透過視覺辨識技術鎖定畫面中特定對象，且不受環境燈光及角度等因素影響，辨識率高，未來可應用在實務生活中。

劉致廷說，現代網路大數據資料量龐大，要從一連串資料中抓取特定內容，有一定的困難，透過此技術能夠更快獲取想要的資料，若應用在生活中，也許能解決困難。他舉例，假設要鎖定畫面中，某位穿著橘色外套的人，系統將經過類神經網路的演算法，將目標物自動標誌為A1、A2等代號，當許多人在行走時，只要看代號就能馬上辨認出目標對象。

劉致廷指出，這套技術甚至在不同鏡頭角度、光影變化下，都能成功辨識，具有很高的精準度。若鏡頭只拍攝到目標對象的背面，只抓取到橘色外套、藍褲等視覺關鍵，但當人物轉到正面時，多了眼鏡或紅色上衣，系統也能成功做出辨識。

吳致緯說，這項技術目前還沒被應用在生活中，希望未來有單位願意合作，若用在警方逮捕歹徒，或是協尋失蹤人口等方向，相信都能提升效率。不過目前該技術採用的是視覺辨識功能，若人物「變裝」，恐怕還沒辦法突破考驗，未來希望能調整得更精準，讓鎖定目標在畫面中無所遁形。