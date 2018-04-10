桃園農博廢棄物DIY手機架、杯墊免費帶回家

2018-04-10 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



為讓更多民眾認識資源再生，桃園市環保局於桃園農業博覽會期間，設置「環保再生館」，將日常大家可看見的資源回收物、以及農村廢棄物，重新做成家具和擺飾品，讓資收物有了新生命，農博期間每天上午10點開放40個DIY名額，邀請大家來親手創作，不僅免費報名，做完的手機架、小杯墊還可帶回家使用。 桃園農業博覽會中「環保再生館」，展示由清潔大隊將廢棄木材重新製作成挖土機造型裝飾品，讓廢棄資源重獲新生命。圖／環保局提供 分享 facebook

環保局長沈志修表示，生活周遭的日用品，大多從自然環境開採原料，加工製成產品，被使用然後丟棄；這種直線式的、把物品從「搖籃」送到「墳墓」的經濟模式，稱為「線性經濟」，使地球資源逐漸耗盡，也造成全球暖化和生態破壞。

沈志修指出，廢棄物污染因為經濟模式、產品設計不良，導致資源無法充分回收，成為廢棄物後無法消化而「資源錯置」，盼應從源頭重新規劃，如原料開採、產品設計、製程、使用、回收等流程，從源頭著手，讓產品的資源生命週期延長、循環，才能有效解決廢棄物與污染的問題。