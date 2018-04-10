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石虎保育燒熱情？一個公務員的「不熱血保育」

獨家／孫越不想被瞻仰遺容 於是家屬做了這件事

影／槓龜也能領頭獎 台彩推彩券新玩法

2018-04-10 13:16經濟日報 記者黃靖文╱即時報導

台灣彩券今（10）號發表最新的電腦型彩券「雙贏彩」，周一至周六會從24個號碼中，抽出12個號碼，彩迷只要12個全中或是全槓龜，就可以把頭獎1500萬元抱回家。

彩券

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