影／槓龜也能領頭獎 台彩推彩券新玩法

2018-04-10 13:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃靖文 ╱即時報導



台灣彩券今（10）號發表最新的電腦型彩券「雙贏彩」，周一至周六會從24個號碼中，抽出12個號碼，彩迷只要12個全中或是全槓龜，就可以把頭獎1500萬元抱回家。