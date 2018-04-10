45歲婦人久婚不孕 中西醫整合一圓求子夢

2018-04-10 13:32 中央社 嘉義縣10日電



嘉義縣45歲方姓婦人結婚多年，一直無法受孕，4年前試管嬰兒失敗，幾乎崩潰，2年前求助嘉義長庚醫院婦產科，配合中醫調養身體，今年3月喜獲千金，一圓求子夢。

方姓婦人與丈夫陳姓男子今天特地感謝嘉義長庚醫院婦產科團隊，方姓婦人說，36歲結婚，婚後2年因一直沒有受孕，而求助醫院，期間接受過子宮肌瘤切除、中藥調養身體、甚至嘗試民俗療法等，還是沒有懷孕。

方婦表示，後來更舟車勞頓往返高雄接受試管嬰兒治療，如此奔波約5個月，有時隔一兩天就要前往高雄，相當辛苦，最後試管療程宣告失敗，當時壓力大到崩潰痛哭。

嘉義長庚醫院婦產科醫師鄭菱勻表示，2年前，方婦到嘉義長庚醫院不孕症特別門診求醫，考慮到年紀與卵巢功能退化，直接安排試管嬰兒療程，不過，因年紀大影響卵子品質，最後還是沒有順利受孕。

方婦並沒有放棄希望，鄭菱勻建議結合中醫治療，中醫師林吟霙歸納出方婦屬於心腎陰虛，肝氣鬱滯的體質，安排3個週期中醫調理，包含科學中藥、水藥及針灸的治療。

鄭菱勻說，方婦調養3個月後，回到婦產科接受第三次試管嬰兒療程，療程期間持續配合針灸治療，經中醫調養後，所取的卵子品質大幅提升，4顆卵有3顆胚胎可植入，最後順利受孕，並於今年3月喜獲千金。

方婦丈夫陳姓男子感謝醫療團隊的協助，讓他沒有遺憾，他說，民眾若是久婚不孕，一定要以正向、樂觀心情面對，夫妻兩人要儘早尋求幫助，才有機會解決不孕問題。

鄭菱勻指出，高齡婦女卵子會嚴重老化，不易受精，胚胎發育不佳，受孕成功率低，即使人工生殖技術進步，對於改善卵子品質仍受限，因此，高齡婦女在接受不孕症治療過程，建議可搭配中醫輔助治療，達到較佳治療效果。