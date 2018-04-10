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台灣首例異體皮膚移植 來自宣教士的「切膚之愛」

2018-04-10 13:00聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

1928年麻醉技術還不好的年代，你敢切下皮膚捐給病人治療嗎？英國宣教士連瑪玉女士就做到了！她在先生、彰化基督教醫院創辦人蘭大衛主刀下，切下大腿4塊皮膚，移植給皮膚潰爛併發骨髓炎的13歲台灣囝仔，雖手術失敗，但成為當地佳話流傳至今。

皮膚移植手術後，蘭大衛與助理洪大中前往病房檢查周金耀傷口。 記者鄧桂芬／翻攝
皮膚移植手術後，蘭大衛與助理洪大中前往病房檢查周金耀傷口。 記者鄧桂芬／翻攝
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今年是彰基創辦人、英籍醫師蘭大衛逝世60周年，彰基特地在衛福部衛福藝廊舉辦「蘭大衛父子兩代情：從英國到福爾摩沙」特展，紀念他與他的妻子連瑪玉、醫師兒子蘭大弼、醫師媳婦高仁愛等人在台灣救世濟人之愛。

特展策展人劉耀仁說，一般人要當義工，只當一個下午很容易，要當上一個月就有點難，更別說是賭上生命安全的一輩子。

但有一群外國基督教宣教士藉「上帝之愛」，不畏19世紀末期的瘧疾與傷寒等傳染病，跨海來台照顧民眾健康。劉耀仁說，他們其實生活在英國上流社會，且成績十分優秀，卻願意冒生命危險，來實踐上帝的愛，令人敬佩。

「那時的台灣還是蠻荒之地啊！」彰基院史文物館長詹麗珠舉例，最早來到彰化醫療宣教的醫師盧加閔，1890年在大社建立醫館，卻不幸感染傷寒，1892年過世、得年25歲，葬在台灣，她日前才去掃墓。

在盧加閔之後，蘭大衛與牧師梅鑑霧於1895年也抵達彰化創辦醫館，也就是現在的彰化基督教醫院。

1928年，蘭大衛的妻子連瑪玉見到出生貧苦家庭的13歲周金耀，深受皮膚潰爛和骨髓炎所苦，唯有截肢才可保命，主動向先生要求割下她皮膚救可憐的陌生孩子。蘭大衛切妻之膚，移植到周金耀傷口上，成為了全台皮膚異體移植首例。

劉耀仁說，雖然手術最終失敗，但蘭大衛持續研究，讓周金耀最終獲得痊癒，更資助周金耀讀書、留學，回台成為牧師。周金耀1985年去世，生前證道時曾說：「雖然醫生娘的皮膚沒有貼在我的身上，但它永遠貼在我的心上。」

因蘭大衛與連瑪玉都是宣教士，兒子蘭大弼也成為了醫師，為了醫療宣教，他和醫師妻子高仁愛在一年內學會台語及國語，高仁愛甚至用中文繪製刷牙漱口的衛教手冊。

劉耀仁說，當時台灣人覺得太累、太辛苦不願意做的工作，蘭大衛及蘭大弼等人卻都扛了下來，例如照顧痲瘋村病人、建立盲人學校等。詹麗珠說，陌生人為台灣付出愛，值得我們學習怎麼愛人及愛土地。

彰基為了籌備特展，自2016年起多次前往英國，到蘭大衛、梅鑑霧等人自小成長、求學及歸葬之處尋訪歷史足跡，帶回大批與台灣有關的史料。彰基副院長劉青山說，蘭大衛等人的故事是愛的故事，若沒傳承，故事就到此為止。

特展展出時間自4月3日至6月29日止，地點在衛福部一樓衛福藝廊，展出文物有歷史文件、手稿及玻璃底片等，包含極為罕見的台灣民主國簽發給宣教士的在台旅行護照，紀念宣教士對中台灣之貢獻。

台灣民主國簽發給宣教士的在台旅行護照。 記者鄧桂芬／攝影
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玻璃底片，底片上的小嬰兒就是蘭大弼。 記者鄧桂芬／攝影
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彰基在衛福部衛福藝廊舉辦「蘭大衛父子兩代情：從英國到福爾摩沙」特展，今舉辦開幕感...
彰基在衛福部衛福藝廊舉辦「蘭大衛父子兩代情：從英國到福爾摩沙」特展，今舉辦開幕感恩茶會，由特展策展人劉耀仁博士介紹文物。 記者鄧桂芬／攝影
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蘭大弼在醫院講堂為醫生上課。 記者鄧桂芬／翻攝
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高仁愛以X光片訓練護理人員。 記者鄧桂芬／翻攝
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彰基在衛福部衛福藝廊舉辦「蘭大衛父子兩代情：從英國到福爾摩沙」特展。 記者鄧桂芬...
彰基在衛福部衛福藝廊舉辦「蘭大衛父子兩代情：從英國到福爾摩沙」特展。 記者鄧桂芬／攝影
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彰基在衛福部衛福藝廊舉辦「蘭大衛父子兩代情：從英國到福爾摩沙」特展。從左至右分別...
彰基在衛福部衛福藝廊舉辦「蘭大衛父子兩代情：從英國到福爾摩沙」特展。從左至右分別為衛福部主秘王宗曦、彰基副院長劉青山、彰基院史文物館長詹麗珠。 記者鄧桂芬／攝影
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第一代彰化基督教醫院。　記者鄧桂芬／翻攝
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蘭大衛奉獻一生給彰化，彰化教會為他舉辦服務40周年紀念禮拜。 記者鄧桂芬／翻攝
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蘭大衛與連瑪玉女士在台灣建立家庭，圖為1912年二人於淡水英國領事館結婚。　記者...
蘭大衛與連瑪玉女士在台灣建立家庭，圖為1912年二人於淡水英國領事館結婚。　記者鄧桂芬／翻攝
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蘭大弼所用的神經反射用槌。記者鄧桂芬／攝影
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