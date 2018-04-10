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5年5億 科技部將打造台灣成為量子電腦基地

2018-04-10 12:54聯合報 記者林良齊╱即時報導

台灣具有領先全球的半導體產業優勢及資訊通信產業聚落，但將來摩爾定律可能會碰到瓶頸，因此科技部將從今年啟動「量子電腦」專案計畫，以國家層級的角度推動量子電腦科技發展，預計5年投入5億經費，協助台灣成為量子電腦發展的重鎮。

科技部長陳良基。圖／科技部提供
科技部長陳良基。圖／科技部提供
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科技部表示，量子電腦是近年來國際間最前瞻、最熱門及最具潛力的議題，特別是量子電腦及運算，以及量子通訊近年來在技術上皆有突破性的進展，使得原本研發停留在個位數量子位元的量子電腦科技，一舉推升到50-100個量子位元，讓量子電腦在國際間的競爭逐漸白熱化；而台灣在半導體產業與資訊通信產業群聚皆具有領先全球的優勢，因此更需積極著手致力於連結即將到來的「量子電腦科技世代」。

科技部指出，科技部一直都有投入資源於量子電腦的研發，但僅為較小規模的研究計畫。因此，為了整合學研研發能量集中發展，科技部已於2017年委託學術研究團隊進行我國量子電腦發展規劃，在全台灣召開10場量子電腦發展會議，並出訪國外學術單位取經，了解量子電腦與量子通訊的發展現況；另外，該研究團隊也分析國內外量子電腦科技研究發展趨勢，以及臺灣量子電腦科技發展現況與需求、並規劃計畫徵求的研究主題與方向。

因此科技部將從今年4月中旬對外徵求「量子電腦」專案計畫，以國家層級的角度推動量子電腦科技發展，結合國內最具優勢的半導體產業研發資源共同發展量子元件製程，並推動台灣量子運算、量子通訊及量子演算法的發展，預計將培育未來量子電腦科技所需研發及產業碩博士人才，並考量國內半導體產業及資訊通信產業永續發展，與產業界促成量子電腦合作聯盟。

此計畫為多年期計畫、一次核定5年，計畫主持人費用最高可達6萬元。

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