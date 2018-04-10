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被中國超前 劇場人嘆：台灣蓋劇場停留在30年前

2018-04-10 12:45聯合報 記者何定照╱即時報導

近年台灣猛蓋表演場館，光鮮外型趕不上使用需求、工程一再遲延流標、施工品質不佳等問題也不斷重演。台北表演藝術中心總監王孟超感嘆，30年前台灣蓋首座專業表演場館國家兩廳院時，他當舞台總監，就眼見建築團隊、營造施工廠商、業主與使用者幾方天天吵得不可開交，「30年後，台灣蓋劇場還是沒進步。」

台中國家歌劇院音場問題始終受詬病。記者何定照／攝影
台中國家歌劇院音場問題始終受詬病。記者何定照／攝影
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劇場、建築界指出，要改善此問題，必須四大策略齊下：業主提出清楚需求，並建立與建築師、使用者的良好溝通對話；建築師團隊應協助施工廠商工法，或統包工程；揚棄工程最低標；扶植本地技術生根，不讓設備與技術被國外公司綁死。

王孟超指出，台灣因蓋表演場館經驗有限，業主往往不知要什麼，建築師也不知業主需求，變成盲目對話，「硬體先出來，經營團隊才進駐」更讓情況雪上加霜。因為到那時一切已定型，想改不符使用需求的設計，建築團隊常說不可能，或要追加大筆預算。

以台中國家歌劇院來說，雖是建築大師伊東豐雄設計，音場效果一直遭詬病，後台僅一個廁所、百人交響樂團每人要50分鐘才能進入，動線混亂狹窄、團隊休息室奇缺等問題，也被痛批。王孟超指出，歌劇院內部曲線空間確實讓電腦難模擬殘響效果，初期業主台中市政府不熟劇場，無法提出意見，後期國內團隊縱有意見，國外也不見得聽，才造成苦果。

從歌劇院、衛武營到北藝中心等，建築師紛展「絕技實驗」，又多僅監督、不協助施工團隊，也間接造成工程遲延。衛武營籌備中心主任盧本善表示，台灣常見建築師出超難試卷，卻不給提示，要施工團隊自己變出來，他建議往後公共工程應採建築團隊統包工程，才能避免這類問題，也可免標拆得太細、太混亂。王孟超也認為，建築師應協助施工團隊工法，不能切割得乾乾淨淨。

台灣公共工程多採最低標，則是施工品質差、工程常流標主因。王孟超指出，以歌劇院來說，預算已經很低，又因要做出曲線空間花大半錢，留給專業設備乃至其他細部自然更低；台灣戲曲中心施工品質被嫌，也因造價僅比照一般行政大樓。

建築師阮慶岳表示，政府展開國際競圖時，通常是想找國際大師當品牌，建築師自然也會盡力展現難度，希望成為領先指標。他認為問題不能怪建築難度高，而是台灣公共工程多採最低標，希望明天立法院討論採購法修法後，能為台灣公共工程帶來曙光。

盧本善和劇場工程人士王騏三也指出，台灣請來建築大師時，舞台設備與技術等往往也綁在與建築大師相關團隊，如此易造成即使只是出小問題，都得等國外技師或設備來台，國內技術無法生根。

王騏三感嘆，台灣和中國20年前都說要蓋劇場，但現在中國已培養幾十家有能力蓋劇場的公司，台灣卻都沒扶植自己廠商，常只能被歐美乃至中國廠商牽制，他建議應像兩廳院去年完成整修時，與德國承包商簽約須讓台灣學習一些東西，這樣台灣才能學到know-how。

高雄衛武營藝文中心今年10月開幕。記者何定照／攝影
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台北表演藝術中心球形劇場突出方殼，外界笑說有如大白眼。記者何定照／攝影
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台北表演藝術中心模擬圖。圖／北藝中心提供
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台灣戲曲中心被指施工品質差，但當初工程採最低標是大問題。記者何定照／攝影
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