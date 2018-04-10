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水中畫影展現美感 許昭彥出版第四本攝影集

2018-04-10 12:41聯合報 記者黃麗華╱即時報導

許昭彥攝影集─水中畫影(四)封面
許昭彥攝影集─水中畫影(四)封面
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出版過8本棒球書籍的旅美作家許昭彥，醉心於特有的「水中畫影」，最近出版第四本攝影集，他表示，今年二月在美國康州哈德福市舉行水影攝影展（Images in Water），共展出40張照片，賣出了其中9張，給予目己很大的鼓勵，也對水影照片更有信心。

水影照片的美感呈現很特別，正如許昭彥所強調，「想拍出最像繪畫的藝術照片，只能往水面上去捕捉！」  

談到特殊的水影拍攝，許昭彥表示，他拍的水影照片是以廣大天空的水影作畫布，緩慢穩靜的水面波動當畫筆，現代電腦軟體為工具，才能產生這種最像繪畫的藝術照片，「這是新的藝術作品，融合繪畫與攝影的優點，讓喜愛攝影的人看到攝影的新天地，從中獲得藝術創造的機會，並且獲得更多攝影樂趣。」 

他表示，拍的水影照片至少會有90%的水影，並不是 「倒影」，而是以電腦軟體將影像上下倒置而變成「正影」，這樣就能有廣大天空的水影為背景畫面，就像是一個空白的畫布，沒有雜景，構圖更容易。

此外，電腦軟體能讓天空水影變得光亮，影像色彩更美，也常有藍天白雲，是構圖很美的配景。更美妙的是，如果天空水影有緩慢穩靜的水面波動，就像是畫家筆下的揮動，能夠將水影「畫出」像繪畫的形象，例如美麗的樹影「姿勢」，讓照片更像繪畫，不像一般的古板照片。

他舉例秋天時節有樹葉掉落在水面，當水影從 「倒影」 變成「正影」時，有浮葉的水面頓時變成有樹葉飄飛的天空，美妙無比。 

色彩奇景
色彩奇景
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他也分別說明6張已售出的照片特色，讓大家瞭解水影照片令人喜愛的關鍵；第一張是「色彩奇景」， 利用廣大天空水影構成的抽象畫，「我是在康州海邊一個船埠水面上拍的，水面上沒有雜景，水邊的旅館、餐館建築與船隻的顏色、形象，很容易地在這個廣大的「畫布」構成美麗的畫面。

一棵美樹
一棵美樹
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第二張照片「一棵美樹」，強調的是穩靜，是很大的水面波動將樹影「畫成」 這張美麗照片，比真的照片更生動與吸引人，更像是水彩畫作。

黑樹
黑樹
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第三照片「黑樹」 ，是由較大的水面波動造成的影象，讓樹影更誇張地向四方伸延，出現令人注目的畫面；如果水面波動太大，會看不到水影，所以現場風勢不能太大，有時風會停止，在剎那間照到水影，是需要耐心等候時機。

珍珠樹
珍珠樹
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第四照片「珍珠樹」，是較大的水面波動造成的影象，對畫家來說也很難畫出，需要高速的曝光。

莫內的花園 ?
莫內的花園 ?
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第五張照片「莫奈的花園 ?」 ，是離水很近的花叢水影，影像不是很清楚，看起來像是印象派畫作，也能說是印象派照片。

燦爛秋色
燦爛秋色
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第六張照片「燦爛秋色」，是由水面上紅葉與水中紅色樹影構成的一幅畫，誰會想到那水面上的浮葉會變成像是在天空飄飛的落葉， 這就是水影攝影的美妙之處。

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