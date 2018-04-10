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雙姝對決！余天女兒余筱萍落選頭 吳沛憶初選第一

調查顯示 台灣每五人有一人擔心失智

2018-04-10 12:10經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

4月11日是「世界巴金森氏症日」，巴金森氏症是引起老年失智的主要病因之一，衛生福利部指出2017年底台灣失智症人口約為27萬人，且年紀越大盛行率越高，每增加五歲失智症發生率就會增加一倍，康健人壽總經理暨執行長邵駿崴呼籲民眾趁年輕健康狀況良好的時候及早做好保險規畫轉嫁失智症風險。

邵駿崴總經理表示，根據「360°康健指數」調查發現，台灣受訪者中每五人就有一人擔心失智症風險，在國人購買長期看護保險的比例仍然偏低的現況下，民眾雖然能透過常見的意外險、健康險或殘廢扶助保險金來分攤部份失能照護費用，但唯獨失智的保障缺口卻是多數人所忽略的。

老年失智患者罹病期長，醫療及照護等相關花費相當可觀，建議選擇一次給付特定疾病保險產品，保險金可用在醫療、看護或養護中心費用，讓患者獲得更好的照顧，也幫助家人減輕心理與經濟上沉重負擔。

邵駿崴表示，國際失智症報告已實證強調控制三高、戒菸、避免心血管疾病可降低失智症風險。

民眾降低罹患失智症風險，除了透過保險轉移風險，更重要的是累積自身健康帳戶，落實健康飲食、規律運動、主動戒菸、節制飲酒、定期檢查及控制三高等五大行動，打造健康生活型態。

失智症保險金巴金森氏症

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