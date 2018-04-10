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是你嗎？台彩尋人啟事 1.02億元大樂透沒人領

2018-04-10 11:58經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

台彩發出「尋人啟事」，2月2日開出的頭彩1.02億元獎金至今尚未有人出面兌領，兌獎期限到5月2日，年前有在台東買彩券者，趕緊找一找自己是不是就是那位幸運兒，可別跟財富擦身而過了。

2月2日開出的頭彩1.02億元獎金至今尚未有人出面兌領，台彩發出尋人啟事。 本報...
2月2日開出的頭彩1.02億元獎金至今尚未有人出面兌領，台彩發出尋人啟事。 本報系資料照/記者黃義書攝影
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台彩表示，今年2月2日在台東市金錢袋彩券行開出的1.02億元大樂透頭彩，至今尚未有人出面兌領 ，距離兌獎期限只剩下三周，呼籲過年前曾經去台東旅遊或是台東地區的鄉親，有買大樂透的，趕緊找一找是不是自己就是億萬富翁幸運兒。

台東彩券行台彩

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