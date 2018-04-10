孩子嗆食立刻拍背？醫師：錯誤處理恐釀更大傷害

2018-04-10 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



孩子嗆食，立即拍背未必是對的方式。醫師表示，若患者有窒息疑慮，顯示異物阻塞呼吸道上方，此時建議以哈姆立克法急救；若無窒息疑慮但仍未能緩解咳嗽，顯示異物進到呼吸道下方，此時若要拍背，應讓小孩趴在大人腿上、面部朝下再拍，切勿在孩子站立時拍擊，否則異物恐掉往深處。

不少大人見孩童嗆食，第一時間便立即幫他拍背、盼將異物咳出，且一旦咳嗽緩解，就誤以為已度過危險，這其實是錯誤迷思。 本報系資料照／記者徐兆玄攝影 分享 facebook

另外，若緊急處置後有好轉，但24小時內仍咳嗽、呼吸不順，應立即就醫。

林口長庚醫院耳鼻喉科主治醫師林婉妮說，不少大人見孩童嗆食，第一時間便立即幫他拍背、盼將異物咳出，且一旦咳嗽緩解，就誤以為已度過危險，這其實是錯誤迷思。

林婉妮說明，氣管下方的支氣管分左右兩側，若嗆進的食物體積較小，有可能只堵住單側支氣管，孩子仍能呼吸、嗆食的症狀不明顯，但食物可能在呼吸道中遇水膨脹，花生等食物還可能分泌油性物質，促使體內產生發炎反應。

她提醒，幼童嗆後短時間內，若劇烈咳嗽或呼吸困難症狀看似緩解，但隨後幾天便可能陸續出現發燒、哮喘或肺部感染等慢性阻塞的併發症，家長不易聯想與嗆咳有關，就醫時也容易誤導醫師診斷，往往被誤判為感冒。

林婉妮建議，孩子一旦嗆食，家長須保持鎮靜觀察，否則可能影響孩子哭鬧激烈，加重病情。若孩子明顯呼吸困難、有堵塞氣道造成窒息疑慮，顯示異物較大、阻塞呼吸道上方，建議以哈姆立克法急救；若無窒息疑慮、但仍未能緩解咳嗽，顯示異物較小、進到呼吸道下方，此時若要替孩子拍背，應讓他俯趴在大人腿上、面部朝下再拍，切勿在孩子站立時拍擊，否則異物可能掉往氣管深處，傷害更甚。

值得注意的是，第一時間的處置若有好轉，但24小時內仍有咳嗽、呼吸不順等現象，應直接就醫，藉由局部胸部X光檢驗作初步確認。