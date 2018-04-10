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幼童嗑瓜子阻氣管險喪命 醫：5歲以下少吃乾核果

2018-04-10 11:53聯合報 記者羅真╱即時報導

小朋友嗑瓜子，當心久咳、哮喘，甚至致命。林口長庚醫院近日收治5名3歲以下孩童，春節期間吃核果類食物嗆食，致支氣管受阻，有人核果留在體內最長達一個半月，久咳不癒或用藥無效哮喘，輾轉求醫才發現。

林口長庚醫院近日收治5名3歲以下孩童，因家長在春節期間不當餵食核果類食物，致使嗆...
林口長庚醫院近日收治5名3歲以下孩童，因家長在春節期間不當餵食核果類食物，致使嗆食、支氣管受阻，核果留在體內最長達一個半月，發生久咳不癒或用藥無效的哮喘，才輾轉求醫。 圖／Ingimage
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其中一名2歲大的女童，吞下一顆開心果後劇烈咳嗽、臉色發黑，經家長抱起拍背後緩解。不料幾天後，她開始咳嗽、流鼻涕、呼吸聲漸大，輾轉就醫檢查發現，右肺明顯塌陷，且當初嗆食的開心果將右側支氣管塞住，異物造成的發炎已導致局部肉芽增生、出血。醫師緊急安排手術取出異物，術後在加護病房觀察3天，才救回女童一命。

林口長庚醫院耳鼻喉科主治醫師林婉妮指出，5歲以下孩童因咀嚼功能不全，將異物嗆入氣管的機率高；此外，幼童咽喉神經反射相對不敏感，將食物嗆入氣管時，咳嗽反射較成人遲鈍，再加上年紀小、語言表達尚不清，往往阻塞一段時間、出現慢性肺部感染症狀時，家長才漸覺有異。

類似情況並不鮮見，林口長庚醫院內部統計，近15年來，平均每年有7.5個孩子因異物阻塞氣管須手術取出，孩子平均年齡只有2.2歲，男孩的發生機率較女孩高；高達九成病例是吃了核果種子類食物釀禍，好發12月至3月，推測此期間有聖誕節、元旦、農曆春節等節慶吃零食，或在嬉鬧中進食造成嗆咳。

取出氣管內異物手術對孩童風險很高，林婉妮說明，硬式支氣管鏡手術是治療的第一選擇，經由孩童的口腔直達氣管與支氣管。但支氣管細如吸管，支氣管鏡反覆進出探查異物位置的同時，除了可能使孩童口、唇、舌挫傷，還有氣管破裂、氣胸和缺氧休克的危險性，術後也可能有後續肺感染或肺塌陷；若異物過深或材質難以用支氣管鏡夾出，則需要進行開胸手術。

林婉妮呼籲家長，預防勝於治療，別讓5歲以下幼童吃乾果、核果和種子類零食；平常也要教育孩子，別在吃飯時説話、奔跑走動、嬉笑玩耍，勿將小玩具放在嘴裏，將異物阻塞氣管的機率減到最低。

手術咳嗽長庚

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