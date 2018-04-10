樂透新玩法 全部沒猜中可得1,500萬元

2018-04-10 11:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



買彩券、挑號碼，獎號全部對中得頭獎不稀奇，獎號全部沒對中也是中頭獎才厲害！台灣彩券4月23日起將推出全新電腦型彩券「雙贏彩」，24個號碼選12個，全中或是全不中都可以獲得頭獎1,500萬元。

電腦彩券推出以來，許多人總為自己竟然一個號碼都沒選中的「好手氣」感到無奈，雙贏彩上市之後，彩迷要逆向思考了，如果一個號碼都沒有猜中，絕對是真正的好運。

台灣彩券總經理蔡國基表示，新遊戲「雙贏彩」每注售價新台幣50元，每周一到周六天天開獎，對獎方式為公益彩券史上首創，消費者所選的12個獎號全部對中或全部都沒有對中，皆可獲得頭獎獎金1,500萬元，預料「雙贏彩」將顛覆以往民眾對彩券頭獎的認知，可讓彩迷體驗全新的中獎樂趣 。

「雙贏彩」選號範圍為01至24，消費者從01至24中任選12個號碼進行投注，若消費者選的12個號碼全部對中當期開獎獎號或全部都沒有對中當期開獎獎號，皆可得到頭獎，獎金高達1,500萬元。

蔡國基表示，這款新遊戲突破以往彩券獎號全部都要對中才能得頭獎的傳統，台灣彩券預估「雙贏彩」上市後，將吸引一些不常買彩券，對於買彩券老覺得不會中，甚至尚未進入彩券市場的全新族群以及年輕族群的青睞，有助提升經銷商業績，保守估計一年銷售額可達50億元。

台彩表示，「雙贏彩」整體中獎率26分之1，高於大樂透的32分之1，是中獎率最高的電腦彩券；其他獎項尚有貳獎、參獎及肆獎，獎金均採固定制，中獎方式跟頭獎相同，也都有兩種，例如對中11個號碼或對中1個號碼，都是中貳獎，獎金10萬元，參獎獎金500元，肆獎獎金100元。

唯每期頭獎總獎金上限為4,500萬元，中獎超過三注當期所有頭獎中獎人依中獎注數均分，因此一到三人中頭獎都是每人各得1,500萬元，但若五人中頭獎每人各得900萬元。