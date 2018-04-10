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台彩「雙贏彩」新玩法 全中或全沒中都得頭獎

2018-04-10 11:10聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

彩券常常摃龜、一個號碼也沒中嗎？台灣彩券推出「雙贏彩」顛覆全新玩法，12個獎號全中全沒中都得頭獎，中獎率為26分之一，在電腦型彩券中最高，將於 4月23日開賣。

台灣彩券總經理蔡國基表示，新遊戲「雙贏彩」每注售價50元，每周一到周六天天開獎，消費者從1至24中任選12個號碼投注，若全對中或全沒對中，皆獲頭獎1500萬元，預估「雙贏彩」可帶來不同的客群，一年可為台彩新增50億元的銷售額。

台彩「雙贏彩」新玩法 全中或全沒中都得頭獎。記者沈婉玉／拍攝
台彩「雙贏彩」新玩法 全中或全沒中都得頭獎。記者沈婉玉／拍攝
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