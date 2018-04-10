台彩「雙贏彩」新玩法 全中或全沒中都得頭獎

2018-04-10 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



買彩券常常摃龜、一個號碼也沒中嗎？台灣彩券推出「雙贏彩」顛覆全新玩法，12個獎號全中全沒中都得頭獎，中獎率為26分之一，在電腦型彩券中最高，將於 4月23日開賣。